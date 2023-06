Gäste aus Kenia vom Landkreis Freising begeistert: Nur Knödel sind nicht so ihr Ding

Teilen

Ein Selfie mit Freunden: Viel Spaß hatten alle Beteiligten bei der Willkommensparty im Bildungszentrum (BiG) der Lebenshilfe Freising. © Lehmann

Ein Drittel der 90 Kenia-Athleten waren in Freising am Dienstag angekommen und glücklich, hier zu sein. Erst gab‘s eine Willkommensparty und dann einen Ausflug in die Hallertau.

Freising – Der Landkreis Freising ist Host-Town für das kenianische Team der Special Olympics World Games in Berlin. Doch bisher ist nur ein Drittel der Delegation auch eingetroffen. Diejenigen, die da sind, aber sind begeistert.

BiG platzte aus allen Nähten

Knapp eine Woche, so der ursprüngliche Plan, sollten die Athleten aus Kenia Freising und sein Umland von seiner schönsten Seite kennenlernen. Allerdings: „Es sind erst rund 30 von den über 90 Athleten und Betreuern in Freising angekommen“, erklärte am Dienstagabend Vize-Landrat Robert Wäger bei der Willkommensparty im Bildungszentrum (BiG) der Lebenshilfe Freising. Wo genau der Rest der Mannschaft hängen geblieben war, konnte sich der Organisator auch nicht recht erklären. Es habe wohl Probleme mit den Flug-Buchungen gegeben.

Die Party

Dennoch platzte das BiG aus allen Nähten, was aufgrund des facettenreichen Programms kein Wunder war: Von Impro-Theateraufführungen über Konzerte und Sport-Workshops war alles geboten, was sich Besucher und Gäste wünschen konnten. Als Dolmetscherin und gute Seele immer dabei: Cindy Vogl-Muhuri, gebürtige Kenianerin und seit vielen Jahren bei der Lebenshilfe tätig. „Die Athleten sind alle sehr begeistert von Freising und sehr glücklich, hier zu sein“, erzählte sie. Die 30 Sportler probierten sich durch die bayerischen Schmankerl. „Krustenbraten hat es gegeben und Knödel“, so Vogl-Muhuri. Allerdings: „Von den Knödeln sind sie nicht so begeistert gewesen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Während ein Percussions-Ensemble aus Dachau für Stimmung sorgte, entspannten sich die Athleten am Lagerfeuer bei Gesprächen mit Landrat Helmut Petz und dem Austausch mit Freisinger Menschen mit Behinderung.

Auf dem Blomoser-Hof

Am Mittwoch erkundeten die Kenianer dann die Hallertau. Nandlstadt: Auf dem Blomoser-Hof bei Nandlstadt stand zunächst der Besuch einer „Hop-Farm“ an. Was die Besucher dort am meisten überraschte: Warum arbeiten die Bayern nicht selbst in den Hopfengärten und holen stattdessen Arbeiter aus Polen oder Ungarn? Hopfenbauer Michael Blomoser versuchte eine Erklärung: „Weil alle zur Universität geschickt werden und es halt keiner machen mag.“

Was die Kenianer laut Vize-Landrat Robert Wäger, der den Besuch organisiert hatte, auch faszinierend fanden: „Dass bei uns alles so grün ist und es solange hell ist.“ Aufgrund der Äquator-Nähe ist in Kenia der Tag/Nacht-Wechsel nämlich immer zwölf Stunden lang, weshalb die Sportler wohl irritiert waren, dass in Bayern am Abend zur Sommerzeit erst spät die Sonne untergeht.



Was Wäger, der mit Herz und Seele als Sprecher des Host-Town-Teams für alle Sorgen und Nöte der Delegation bereitstand, auch erwähnte: „Es kam auch die Frage auf, weshalb bei uns keine Melonen wachsen. Eigentlich hätte ich sagen müssen, das könnte bald schon sein – aber ich wollte jetzt nicht mit dem Klimawandel anfangen.“



Was ihn hingegen latent ärgerte: Aufgrund der Probleme mit dem Flug hatte der bayerische Abend inklusive Schuhplattler-Vorführung in Hallbergmoos ausfallen müssen. Dafür konnten andere Programmpunkte durchgeführt werden, etwa ein kleines Sportfest am Flughafen München, organisiert von der Flughafen-Polizei.



Nach der Besichtigung des Hopfenbetriebs in der Hallertau ging es dann am Mittwochabend noch weiter zu einem Empfang im Freisinger Schafhof, bevor die Athleten am Donnerstag schon wieder Abschied nehmen mussten vom Landkreis Freising: Sie reisten nach Berling. Dort werden nämlich bereits am Samstag die Special Olympics World Games eröffnet. Dabei soll wohl auch Landrat Helmut Petz ins Olympiastadion miteinziehen dürfen. rl