Ein Freisinger Festtag für die Königin der Blumen

Ganz im Zeichen der Rose steht Freising im Juni: Beim Rosentag wird sich alles um die Königin der Blumen drehen.

Freising – Die Aktive City Freising (ACF) lädt am 15. Juni alle Bürger ein, zwischen dem Wörther Platzl und der Roseninsel zu bummeln, zu genießen und einzukaufen.

Um 9 Uhr startet am Wörther Platzl der Rosen- und Begleitpflanzenmarkt, um 10 Uhr werden Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und die Stadtkapelle Freising die Besucher begrüßen, ab 13 Uhr sorgt dann das Singer-Songwriter-Duo Apollon’s Smile wohl auch für Flower-Power-Stimmung.

Der zweite Hotspot ist die Roseninsel, wo im Rosenschaugarten auf 550 Quadratmetern über 80 verschiedene, wertvolle und seltene Rosensorten zu bewundern sind, wo ein Spielplatz auf die kleinen Besucher wartet und wo der Kneippverein die Besucher zum fröhlichen Planschen in der Moosach einlädt und dazu auch um 10 Uhr einen Vortrag anbietet. Andere Vorträge beschäftigen sich mit „Bienen im Garten – ganz nebenbei“ (um 11 Uhr mit Imker Michael Streckfuß) und mit einem Überblick über verschiedene Rosenklassen von der historischen bis zur Edelrose (um 14 Uhr mit Maria Bauer). Außerdem gibt es von der Stadtgärtnerei Pflanzberatung und Tipps rund um die Rosen und eine Kunstinstallation mit dem Namen „Gedankenflüge“, einem Gemeinschaftsprojekt des Kulturvereins Modern Studio und von Kultur-gut Freising.

Außerdem werden die Innenstadtgeschäfte wieder zu Botschaftern der Rosenstadt Freising werden, indem viele Geschäftsinhaber ihre Schaufenster und Ladenräume mit Rosen und duftenden, blumigen Dekors schmücken. Und auch kulinarisch wird es manches rund um das Thema Rosen geben: Rosenöle, Rosenschokoladen, Käsesorten mit Rosenblättern – alles, was das Herz des Rosenfreunds begehrt.

Die Veranstaltung findet zwar auf jeden Fall statt, aber alle hoffen auf gutes Wetter. Gründlandreferentin Heidi Kammler erwartet in diesem Jahr noch mehr Besucher als sonst, schließlich sei der Weg vom Grünen Markt in der Oberen Hauptstraße kürzer als der vom Marienplatz. Schon jetzt „sehr happy“ ist Max-Josef Kirchmaier, der Vorsitzende der ACF, weil es „riesig Spaß macht“ und man so schöne Plätze in Freising in den Fokus der Bürger rücken könne. Rosige Aussichten also für den 15. Juni.