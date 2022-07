„Wir haben es natürlich im Hinterkopf“: Trotz Gaskrise - noch zögern Betreiber mit der Schließung von Bädern

Von: Manuel Eser

Spürbar kälter ist die Wassertemperatur in den Becken des neufun. Um Gas zu sparen, wurde der traditionelle Warmbadetag sogar ganz gestrichen. © neufun

Angesichts der Gaskrise denken im Kreis Freising Betreiber von Bädern über Schließungen nach. Noch zögern sie, erste Konsequenzen sind aber schon spürbar.

Freising – Nürnberg war die erste Stadt, die Konsequenzen gezogen hat: Um Gas für den Winter zu sparen, wurden in der Franken-Metropole der Großteil der Hallenbäder geschlossen. Im Landkreis Freising sehen die Verantwortlichen von solch einschneidenden Maßnahmen ab – noch. Allerdings: Ein Traditionstag wurde als Konsequenz auf die drohende Gasmangellage bereits gestrichen – und ein Bad-Projekt auf Eis gelegt.

Es wäre ein „gewaltiger Akt“

„Wir haben es angesichts der aktuellen Lage natürlich im Hinterkopf, aber bis dato ist eine komplette Schließung des Hallenbads nicht geplant“, teilt Dominik Schwegler auf FT-Nachfrage mit. Der Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke, die das fresch betreiben, verweist darauf, dass in Nürnberg reine Hallenbäder dichtgemacht worden seien, während man selbst ja ein Kombibad betreibe. Den Indoor-Bereich zu schließen, wäre ein „gewaltiger Akt – einfach weil im Augenblick der Bedarf da ist.“ Gemeint sind etwa Schwimmkurse und Schwimmunterricht von Schulen, die über die gesamte Woche hinweg in der Halle stattfinden.

Allerdings ist auch das fresch bereits auf Spar-Kurs: „Wir haben schon vor einigen Wochen die Wassertemperaturen gesenkt und die Wärmebänke abgeschaltet“, berichtet Schwegler. Angesichts der Möglichkeit, dass Russland die Pipeline Nord-Stream 1 nach der aktuell laufenden Revision nicht mehr in Betrieb nimmt, sagt Schwegler aber auch: „Wir behalten die Option, das Hallenbad zu schließen, natürlich im Auge.“

Traditionstag fällt Gaskrise zum Opfer

Einsame Entscheidungen werde es da aber nicht geben. „Für eine solch einschneidende Maßnahme würden wir uns natürlich die politische Rückendeckung holen.“ Das könnte im Gespräch mit den Verantwortlichen im Freisinger Rathaus, aber auch über eine Abstimmung im Stadtrat erfolgen.

Das neufun in Neufahrn ist ab kommender Woche bereits geschlossen – allerdings nicht als Reaktion auf die aktuelle Krise, sondern als Routine-Maßnahme. Wie jedes Jahr im Sommer geht das Hallenbad für vier Wochen in Revision. Bleibt das Bad aber nach den Maßnahmen, die am 12. August, enden sollen, eventuell geschlossen? Das ist nicht geplant“, betont Betriebsleiter Tobias Tremmel. Eine Sparmaßnahme hat die Geschäftsführung des neufun in Absprache mit der Gemeinde Neufahrn allerdings bereits getroffen: Der Warmbadetag, der immer freitags stattfindet, ist seit letzter Woche gestrichen. Und auch Luft- und Wassertemperaturen wurden – je nach Becken – um ein bis zwei Grad gesenkt.

Neues Freibad liegt jetzt auf Eis

In Moosburg wurden die Wassertemperaturen im Freibad ebenfalls gesenkt – um einen Grad, wie Bürgermeister Josef Dollinger in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte. Allerdings geht der Ortschef noch einen Schritt weiter für den Fall, dass es nach der Revision von Nord-Stream 1 kein russisches Gas mehr geben sollte. Man müsse sich dann „Gedanken machen“, ob die aktuell noch geplante Öffnung des kleinen Lehrschwimmbeckens unter der Stadthalle noch zu verantworten sei (SEITE 6). Nach derzeitigen Plänen soll das Becken reaktiviert werden, falls das neue Hallenbad aufgrund baulicher Verzögerungen nicht, wie geplant, zum Herbst eröffnen kann.

Auch in Gammelsdorf will die Gemeinde ein neues Bad bauen. Eigentlich hatte Bürgermeisterin Raimunda Menzel das Freibad bis zur Badesaison im kommenden Sommer realisieren wollen. Jetzt aber teilte sie bei der Bürgerversammlung mit, dass das Projekt auf Eis liege. Man halte zwar daran fest, wegen der aktuellen Energiekrise warte man aber ab.