Gauschießen: Drei der fünf Sieger kommen aus Mintraching, Jubel auch in Günzenhausen und Gremertshausen

Von: Nico Bauer

Teilen

Durften sich über einen Mintrachinger Doppelsieg bei den Auflageschützen freuen: (von links) Helmut Burglechner, Georg Schlitt und Michael Lerchl. © Bauer

Nach einem sensationellen Gauschießen in Biberbach mit 1104 Teilnehmern waren die fünf Finals vor Hunderten von Zuschauern ein würdiger Abschluss.

Freising/Biberbach - Und besonders im südlichen Landkreis war die Freude groß: Mit Christine Zimmer (Luftgewehr), Michaela Bösl (Luftpistole) und Georg Schlitt stellten die Isarschützen Mintraching drei der fünf Champions. Weitere Sieger waren Verena Wallner aus Günzenhausen (Schüler/Jugend) und Martin Rattenstetter aus Gremertshausen (Zimmerstutzen).

Luftpistole

Auf den ersten Blick war alles wie immer: Topfavoritin Michaela Bösl gewann mit 97,6 Ringen vor ihrem Freund Henrik Balg – und damit sind die beiden Bundesligaschützen vorne. Aber es gab auch Chancen für die Außenseiter. Roland Schmid hatte zwei Wochen mit Bösl um Platz eins gekämpft, verlor aber bei den Schüssen zwei und drei mit jeweils sieben Ringen den Anschluss. Bernd Tanzer (Viebach-Bachenhausen) war lange auf Kurs zu einem Sensationssieg, aber dann kam das Drama in Runde acht: 6,1 Ringe. Am Ende fehlten Tanzer nach neun Top-Schüssen und der 6,1 nur zwei Ringe zu Michaela Bösl.

Schüler/Jugend

Verena Wallner hatte das Millimeterglück in einem hochspannenden Finale, in dem selbst die Dritte Annika Wagner nur 0,6 Ringe Rückstand hatte. Wallner hatte bei fünf Schüssen die Zehn vor dem Komma – und das gab letztlich den Ausschlag. Die Günzenhausenerin hatte nach eigener Aussage ein gutes Gefühl, weil das Sondertraining mit dem Opa im Vorfeld gut gelaufen war. Dass sie den großen Sieg vor Augen hatte, konnte sie im Finale nicht aus der Ruhe bringen: „Nach dem vorletzten Schuss war es mir klar, dass ich gewinne. Da sagte ich: noch einmal Durchatmen…“

Luftgewehr Auflage

Der eine Favorit strauchelte, der andere hob am Ende die Faust. Reimund Seibert aus Hohenkammer hatte Probleme mit dem Licht und war schon aus dem Rennen, als er in der zweiten Finalhälfte in die Spur kam. Georg Schlitt hatte wie der Zweite Helmut Burglechner zehnmal die Zehn vor dem Komma. Zweimal 10,8 und dreimal 10,7 von Schlitt – das war bei maximal möglichen 10,9 Ringen am Ende zu gut für den Rest.

Luftgewehr Schützenklasse

Der Bundesligaschütze Colin Müller (Biberbach) war der Topfavorit und am Ende abgeschlagen Sechster. Früh war klar, dass er nicht um das Podium mitschießt. Christine Zimmer aus Mintraching stieg heuer mit Lengdorf in die 2. Bundesliga auf und avancierte zur „Königin von Biberbach“. Sie lag stetig in Führung und leistete sich keine Schwäche. „Es ist schön, für meinen Heimatverein schießen zu können“, sagte sie, „das ist eine schöne Abwechslung.“ Sie bedauerte, dass Schützenlegende Petra Horneber (Hohenbercha) verzichtete: „Schade, dass sie keine Finals mehr schießt. Sein zehn Jahren wünsche ich mir, gegen sie zu schießen.“

Jugend trifft: Verena Wallner (Günzenhausen) gewann das Finale nach dem Sondertraining mit dem Opa. © Bauer

Lisa Heggemann (Weinberg Günzenhausen) schoss ebenfalls ein grandioses Finale mit mehr als 100 Ringen. Sie überraschte mit Platz zwei hinter Christine Zimmer: „Am Stand versucht man, Spaß zu haben. Und dann muss man eben schauen, dass man was trifft.“ In der fünften Runde des Finals gelang ihr mit 10,9 Ringen der perfekte Schuss.

Zimmerstutzen

Das letzte Finale zeigte die breite Palette des Schießsports. Mit dem Zimmerstutzen gibt es keine Materialschlachten – aber die Pflicht, in Tracht zu schießen. Im Finale konnten nur die besten Vier schießen, weil man nur vier Stände mit 15 Metern Distanz zur Scheibe hatte. Mit dem Zimmerstutzen haben acht Ringe etwa den Wert von zehn Ringen mit dem Luftgewehr. Martin Rattenstetter aus Gremertshausen hatte acht Versuche mit acht oder mehr Ringen. Sein Ausrutscher war der zehnte Schuss – nur 5,8 Ringe. Da war er aber schon uneinholbar dem Verfolgertrio enteilt.

In der Luftgewehr-Schützenklasse hatten die Damen die Hosen an: (von links) Lisa Heggemann, Christine Zimmer und Manuela Surak standen am Ende des Wettbewerbs auf dem Siegerpodest. © Bauer

Zweiter wurde der Dietersheimer Christian Huscher, der einen anstrengenden Tag hatte. Er schaffte die Teilnahme im ersten Finale mit der Luftpistole und war vier Stunden später im letzten Finale mit dem Zimmerstutzen noch einmal dabei.