Geballter Widerstand: Bündnis „Koa Kongresshalle“ gegen geplante Event Arena bei Freising gegründet

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Sprecherrat von „Koa Kongresshalle“ (v. l.): Guido Hoyer, Rolf Linke, Emilia Kirner, Anna Hanusch und Annemarie Raeder. © Beschorner

Die geplante Eventhalle bei Freising trifft auf Widerstand: Parteien und Organisationen haben jetzt das Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“ gegründet.

München/Freising – Erst ein kurzer Jodler, dann ein lauter Juchzer, gefolgt von einem „Samma wieder beinander“: So betrat Hartmut Binner, viele Jahre lang eine der Ikonen des Startbahn-Abwehrkampfs und jetzt ÖDP-Stadtrat, am Montag den Raum im Eine-Welt-Haus in München. Dort hatten sich Vertreter von Parteien und Organisationen versammelt, um das Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“ aus der Taufe zu heben. Das Ziel des Zusammenschlusses: Das oft als „Event Arena“ bezeichnete und im Westen des Flughafenareals geplante Convention Center (MUCcc) der SWMunich Real Estate GmbH um jeden Preis verhindern.

„Alles möglich“

Christian Magerl, lange Jahre Landtagsabgeordneter der Grünen und derzeit Sprecher von Aufgemuckt, hatte die Gründungsveranstaltung organisiert. Die Werbestrategie der Investoren, man könne künftig mit dem Radl zu einem Konzert der Rolling Stones in die 20 000 Besucher fassende Halle fahren, sei irreführend, gab Magerl die Stoßrichtung vor. Denn geplant sei keine Event Arena, sondern ein Convention Center. Und in dem sei „alles möglich“: internationale Kongresse, Aktionärsversammlungen großer Firmen, und, und, und. Kurz: Das MUCcc, für Magerl „ein Monstrum“, wäre eine riesige Konkurrenz für München.

Katharina Klimm, die Pressesprecherin von Fridays for Future Freising, stellte den offenen Brief vor, den man im Dezember 2021 an Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher geschickt hatte. Inhalt des Schreibens, das zum Anliegen des neuen Bündnisses passte: Lieber Kultur- und Freizeitmöglichkeiten in Freising fördern, die Versiegelung von elf Hektar Fläche und eine weitere Verkehrszunahme verhindern, stattdessen „wirklich nachhaltige Projekte“ in Freising realisieren.

Ball liegt bei der Stadt

Der derzeitige Landtagsabgeordnete der Grünen aus dem Landkreis Freising, Johannes Becher, interpretierte die Aussagen der Ministerien auf seine Anfragen: Erst habe es geheißen, die Kongresshalle müsse, weil sie kaum als flughafen-affin zu bezeichnen sei, über ein „Zielabweichungsverfahren“ und dann über die Planungsgenehmigung der Stadt Freising realisiert werden. Jetzt aber dann eine andere, eine „überraschende Antwort“: Plötzlich trage laut Wirtschaftsministerium das Convention Center zur Drehkreuzfunktion des Airports bei (wir haben berichtet), solle also doch mehr Flugbewegungen generieren und sei damit doch Flughafen-nahes Gewerbe. Jetzt, so Becher mit Blick auf die Sondersitzung des Stadtrats Freising am Mittwochabend, „liegt der Ball bei der Stadt“. Für Becher ist klar: „Das MUCcc hat mehr Schaden als Nutzen für die Region.“

Flächenversiegelung

Das sieht auch Manfred Drobny, der Geschäftsführer des BN in Freising, Grünen-Stadtrat, Flughafen- und Umweltreferent, so: 20 0000 Quadratmeter Grundfläche, dazu ein Hotel mit 200 Betten, außerdem ein ganzer Rattenschwanz“ an weiteren zu versiegelnden Flächen – so sehe die Planung aus. Probleme sah Drobny vor allem beim Verkehr: Schon als der Lab-Campus geplant wurde, habe das Verkehrsgutachten die bestehenden Straßen als „gerade noch ausreichend“ angesehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Sachen ÖPNV gehe die Planung der Kongresshalle davon aus, dass der Erdinger Ringschluss, ein eigener S-Bahn-Halt und die fertige 2. Stammstrecke vorhanden seien. Nicht nachvollziehbar sei auch die Argumentation, man baue eine sehr nachhaltige Kongresshalle. Denn der Bau werde vorausgesetzt, wenn er nun nachhaltig sei, sei das gut für das Klima. Man tue also so, als müsse man nur möglichst viele Convention Center bauen, um das Klima noch besser zu schützen. Alles in allem: „Es fehlt eine Planrechtfertigung.“

Die Zielsetzung

Das Ziel ist also klar: MUCcc verhindern. Dazu gab sich das Aktionsbündnis mit Namen „Koa Kongresshalle“ eine Geschäftsordnung und wählte am Montagabend einen fünfköpfigen Sprecherrat. Dem gehören die Fraktionsvorsitzende der ÖDP in Freising, Emilia Kirner, der Freisinger Stadt- und Kreisrat der Linken, Guido Hoyer, die Fraktionschefin der Grünen im Münchner Stadtrat, Anna Hanusch, die Regionalreferentin des Bund Naturschutz, Annemarie Raeder, und der Freisinger Grünen-Stadtrat Rolf Linke an. Einen Schatzmeister fand man nicht. Das war aber nicht weiter tragisch, denn „wir haben ja auch noch kein Geld in der Kasse“, sagte Magerl.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.