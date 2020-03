Geburtstag in Zeiten von Corona: So lässt man sich trotz Isolation feiern

Landkreis Freising – Inmitten der Corona-Krise mit all ihren dramatischen Auswirkungen ergeben sich manchmal auch Probleme, die auf den ersten Blick trivial scheinen, auf das Seelenwohl aber einen großen Effekt haben können: Der eigene Geburtstag steht an – und keiner darf mehr zum Gratulieren und Feiern vorbeikommen. Für gesellige Menschen bedeutet das einen weiteren emotionalen Tiefpunkt, der das bedrückende Gefühl der sozialen Isolation noch verstärken kann.

Glücklicherweise führt bei vielen Menschen die Ausnahmesituation dazu, dass sie kreativ werden – auch beim Thema Geburtstagsparty. Freisinger-Tagblatt-Leser Jürgen Seidel aus Langenbach hat ein Beispiel für solch einen Fall geschildert: „Meine Frau begeht heute ihren 70. Geburtstag“, schrieb er der Redaktion am Sonntag. „Leider können wir nicht wie geplant feiern. Trotzdem haben unsere Lieben sich etwas einfallen lassen.“

Auch ich durfte am Wochenende trotz Corona an einer Geburtstagsfeier teilnehmen: einer Party mit zwischenzeitlich 17 guten Freunden. Denn mein Spezl, das Geburtstagskind, hatte sich wegen der Ausgangsbeschränkungen etwas Pragmatisches einfallen lassen: Er verwandelte die Online-Konferenzplattform „Zoom“, über die er sonst mit Arbeitskollegen und Geschäftspartnern per Videotelefonie im Austausch steht, in eine Art virtuellen Partykeller.

+ Legale Coronaparty: Per Videokonferenz-Plattform „Zoom“ lässt sich in dieser Zeit hervorragend die Kontaktsperre umgehen. © Screenshot: afo

So saßen all die lieben Leute, die sonst zu ihm in die WG gekommen wären, daheim vor ihren Smartphones oder Laptops mit Webcams, und ließen das Geburtstagskind via Internet hochleben. Was anfangs noch für ein komisches Gefühl sorgte, beschäftigte nach ein paar Stunden (und dem einen oder anderen Glas Wein oder Weißbier) keinen mehr. Gelacht und geratscht wurde am Ende genauso viel, wie bei all den Geburtstagen, die die Jahre zuvor analog von Mensch zu Mensch gefeiert wurden.