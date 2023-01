Gefährliche Körperverletzung am Freisinger Bahnhof: Sieben Jugendliche prügeln 18-Jährigen zu Boden

Ein junger Mann aus dem nördlichen Landkreis wurde am Freisinger Bahnhof verprügelt und bestohlen. © Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

Im Fall einer schweren Körperverletzung ermittelt die Polizei Freising. Ein 18-Jährige wurde Opfer einer Prügelei.

Freising - Erst jetzt zeigte ein 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis eine Attacke gegen ihn am Freisinger Bahnhof an, meldet die Polizei. Der junge Mann wurde am 29. Dezember gegen 21.30 Uhr am Vorplatz des Bahnhofs von etwa sieben Jugendlichen geschlagen, bis er zu Boden ging. Danach flüchtete die Gruppe, die insgesamt 20 Jugendliche umfasste.

Nach dem Angriff bemerkte das geschockte Opfer, dass ihm 100 Euro aus dem Geldbeutel fehlten. Gegen die Unbekannten wurden Ermittlungen wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen melden sich bei Polizei Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50. ft

