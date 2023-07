Gefährliche Körperverletzung in Freising: Betrunkene schlagen auf Mann ein

Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Freising. Symbolbild © Friso Gentsch/dpa

Ein Mann wurde an einer Tankstelle in Freising Opfer von zwei Betrunkenen. Sie schlugen ihm mehrfach gegen den Kopf.

Freising - Im Rausch gingen zwei Betrunkene am Dienstag gegen 1 Uhr an der Tankstelle an der Münchner Straße in Freising auf einen Mann los. Der Tankstellenpächter alarmierte umgehend die Polizei. Er schilderte den eintreffenden Streifenbesatzungen, dass die Täter ihrem Opfer auch noch außerhalb des Geländes mehrfach gegen den Kopf geschlagen hatten. Dieser sei dann geflüchtet, wird im Pressebericht geschildert. Die beiden Schläger hatten unmittelbar vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreife in einem Taxi die Tankstelle verlassen.

Taxifahrer wurde Zeuge

Im Rahmen einer Fahndung wurde dann das besagte Taxi in der Ottostraße gestoppt. Die beiden Betrunkenen saßen noch im Fond. Der Taxifahrer sagte aus, dass er die beiden Männer – beide 38 Jahre alt – bereits vom Bahnhof zur Tankstelle gebracht hatte. Und er hatte auch beobachtet, wie sie auf den Mann eingeschlagen hatten. Von dem Geschädigten ist laut Polizei bislang nur der Familienname bekannt. Die beiden Täter erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. ft

