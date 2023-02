Neue Details nach Freisinger Bahn-Chaos: Zwei Waldarbeiter angezeigt

Von: Helmut Hobmaier

Ein Baum hat am Freitag die Bahn und 67 Fahrgäste ausgebremst. Schuld am Chaos waren Fällarbeiten. Jetzt ermittelt die Polizei © Lehmann

Das Bahn-Chaos vom Freitag wird ein Nachspiel haben. Die Ursache waren nämlich Baumfällarbeiten. Gegen zwei Arbeiter wird jetzt ermittelt.

Freising/Marzling - Die Bahnstörung zwischen Marzling und Freising am Freitag wird ein Nachspiel haben. Wie die Bundespolizei berichtet, waren Baumfällarbeiten im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten Ursache des Malheurs. Ein gefällter Baum sei gegen einen anderen morschen Baum gestürzt und der wiederum landete auf beiden Gleisen. „Die Bundespolizeiinspektion München hat gegen die beiden, 58 und 44 Jahre alten, rumänischen Baumfäller Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet“, teilte Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei München, mit.

Das Ganze ging immerhin glimpflich ab: Der Triebfahrzeugführer des heranfahrenden Regionalexpress’ erkannte die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam rechtzeitig vor dem umgestürzten Baum zum Stehen. Alle Reisenden in den Waggons sowie der Triebfahrzeugführer blieben unverletzt. „Wegen Verzögerungen bei den Erdungen der Oberleitungen – nach Abschaltung des 15.000 Volt führenden Bahnstroms – mussten Sicherheitskräfte von Polizei, Feuerwehr und Bahn lange ausharren, bis die 67 eingeschlossenen Fahrgäste des RE 59498 evakuiert wurden“, meldet Hauner.

Wie berichtet, war keiner der Reisenden zu Schaden gekommen. Per Bus wurden alle gegen 16.45 Uhr abtransportiert und konnten ihre Reisen fortsetzen. Aufgrund der Beschädigungen an den Oberleitungen konnte nach Vollsperrung der zweigleisigen Strecke am frühen Freitagabend ein Streckenabschnitt wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. Erst am frühen Samstagmorgen war auch das zweite Gleis wieder befahrbar.

