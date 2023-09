45 Geflüchtete beziehen Freisinger Unterkunft an der Wippenhauser Straße

Teilen

Um die Schutzsuchenden unterzubringen, hat der Landkreis unter anderem an der Wippenhauser Straße in Freising eine Containeranlage auf Zeit auf dem ehemaligen Sportgelände des Camerloher-Gymnasiums errichtet. Dort finden bis zu 190 Personen Platz. © Landratsamt

190 Personen haben in der Containeranlage an der Wippenhauser Straße Platz. Nun ziehen die ersten 45 Geflüchteten dort ein, teilt das Landratsamt Freising mit.

Freising - Die Zuweisungsquote von Asylsuchenden durch die Regierung von Oberbayern im Landkreis Freising ist nach wie vor auf hohem Stand. „Wir haben aktuell ein sehr hohes Zugangsgeschehen“, sagt Sandra Schulenberg, Sachgebietsleiterin Asyl- und Flüchtlingsmanagement am Landratsamt.

Die Asylbewerber stammen größtenteils aus Afghanistan, Syrien, Jemen, Türkei und Kongo

Nachdem es im Juli und August etwas nachgelassen hat, bekommt der Landkreis jetzt wieder im 14-tägigen Rhythmus Geflüchtete zugewiesen. „Das heißt, es kommen durchschnittlich 100 Personen pro Monat zu uns“, so Schulenberg. An diesem Mittwoch werden 50 Personen erwartet, die nächsten 50 sind für den 21. September angekündigt. Im Moment schickt die Regierung vor allem Asylbewerber nach Freising, von denen viele aus Afghanistan, Syrien, Jemen, Türkei und Kongo stammen.

Um die Schutzsuchenden unterzubringen, hat der Landkreis unter anderem in der Wippenhauser Straße in Freising eine Containeranlage auf Zeit auf dem ehemaligen Sportgelände des Camerloher-Gymnasiums errichtet. Sie wird rund 21 Monate genutzt, ehe die ersten Arbeiten für den geplanten Neubau der Berufsschule beginnen. Dort finden bis zu 190 Personen Platz. Die Anlage wird am 13. September erstmals mit 45 Personen belegt. Die Menschen werden regelmäßig von Sozialpädagoginnen und -pädagogen betreut, außerdem sind Hausmeister und rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst mit zwei Personen vor Ort.

Die baulichen Kosten für die Anlage übernimmt die Regierung von Oberbayern

Der Landkreis handelt hier im Auftrag des Freistaats Bayern, schließlich ist die Unterbringung von Geflüchteten eine Pflichtaufgabe. Die baulichen Kosten für die Errichtung der Containeranlage übernimmt somit die Regierung von Oberbayern. Derzeit leben 2311 Personen in den 94 dezentralen Unterkünften und vier Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Freising. Davon sind 1125 bereits bleibeberechtigt. Von den 1976 ukrainischen Schutzsuchenden, die sich im Landkreis aufhalten, wohnen 422 in den Geflüchtetenunterkünften.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Durch die kontinuierliche Arbeit der Verwaltung und die ständige Akquise von neuen Unterbringungsmöglichkeiten stehen dem Kreis Freising voraussichtlich bis Ende des Jahres genügend Plätze zur Verfügung, sodass keine Turnhallen belegt werden müssen. „Eine gute Perspektive bietet uns die Tatsache, dass der Freistaat Bayern in Aussicht gestellt hat, uns ein größeres Gebäude zur Verfügung stellen zu können“, sagt Landrat Helmut Petz. „Wir sind aber natürlich weiterhin auf der Suche“, ergänzt Sandra Schulenberg. Eigentümer geeigneter Immobilien, in denen mindestens 20 bis 30 Personen untergebracht werden können, können sich bei Sandra Schulenberg, Tel. (0 81 61) 60 03 39 oder Mail sozialamt.asyl@kreis-fs.de, wenden.

ft