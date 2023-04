Bürgerverein fordert: Nachtflugverbot ausweiten

Von: Andreas Beschorner

Haben eine Reihe an Vorschlägen für die FMG: (v. l.) Reinhard Kendlbacher, Thomas Enghofer, Oswald Rottmann und Wolfgang Herrmann. Foto: Lehmann © Lehmann

Was tun gegen den nächtlichen Fluglärm? Der Bürgerverein Freising kämpft langfristig für ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr am Flughafen München, zunächst einmal die Ausweitung der Kernzeit von 23 bis 5 Uhr und die Umstellung des derzeitigen Jahreslärmkontingents auf ein am besten tägliches Zahlenkontingent.

Freising – Ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr am Flughafen München ist das „Fernziel“ des Bürgervereins Freising (BV). Weil das aber von dem, was derzeit in den Nachstunden an Flugverkehr im Moos erlaubt ist, meilenweit entfernt ist, fordert der Bürgerverein zunächst einmal beispielsweise die Ausweitung der Kernzeit von 23 bis 5 Uhr und die Umstellung des derzeitigen Jahreslärmkontingents auf ein am besten tägliches Zahlenkontingent.

Wolfgang Herrmann, der Vize-Vorsitzende des BV, erinnerte bei einem Pressegespräch am Donnerstag daran, dass Lärm – vor allem auch nachts – krank mache. Von der FMG gebe es bisher aber „nur schöne Worte und Absichtserklärungen“, verbessert habe sich die Situation bisher nicht.

Thomas Enghofer, Beisitzer im BV-Vorstand, erläuterte und bewertete die gültige Nachtflugregelung am MUC. Einigermaßen wirksamen Schutz für die Anwohner gebe es nur in der sogenannten Kernzeit von 0 bis 5 Uhr, die Genehmigung von Ausnahmen durch das Bayerische Verkehrsministerium sei aber nicht transparent.

Die Begrenzung der Zahl der Nachtflüge auf 28 sei auch nicht wirksam, denn davon ausgenommen seien Flüge von Luftfahrtunternehmen, die einen Wartungsschwerpunkt am MUC haben – die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften zum Beispiel. Und so sei man 2018 schon einmal auf durchschnittlich 78 Flugbewegungen pro Nacht gekommen. Auch das Jahreslärmkontingent sei wenig hilfreich, so Enghofer, könnten wegen „leiserer“ Flugzeuge dann eben mehr Flüge abgewickelt werden. Zudem werde die Berechnung des Lärmkontingents von der FMG nicht veröffentlicht.

Kurz: Die Nachtflugregelung am MUC sei die schlechteste in ganz Deutschland. Das alles könne man verbessern, formulierte Enghofer die Forderungen des BV: Die Kernzeit solle bereits ab 23 Uhr gelten, zwischen 23 und 5 Uhr sollte es keine planmäßigen Landungen geben, zwischen 23 und 6 Uhr keine Starts. Das Jahreslärmkontingent sollte durch ein tägliches Zahlenkontingent ersetzt werden, was auch Berechnungen überflüssig mache. Ausnahmegenehmigungen sollten im Internet einsehbar sein, „damit die Anwohner wissen, wofür sie ihre Nachtruhe opfern“, so Herrmann.

Der zeigte auch auf, dass zwischen 2007 und 2019 die Zahl der durchschnittlichen Flugbewegungen um 27 Prozent, die Auslastung des zulässigen Lärmkontingents gar um 48 Prozent zugenommen habe. Bedenklich, so Herrmann, sei auch, dass 2022 die Zahl der Flüge in der Kernzeit mit rund 1100 einen neuen Höchststand erreicht habe – obwohl die Gesamtzahl der Flugbewegungen 2022 noch weit hinter den Zahlen der Vor-Corona-Zeit lag.

Von der FMG gebe es nur „schöne Worte und bunte Broschüren“, Fakt sei aber, „dass es nachts immer lauter wird und mehr geflogen wird“, betonte Herrmann. Damit sich grundlegend etwas ändere, damit den Anwohnern mehr Nachtruhe vergönnt sei, müssten die politisch Verantwortlichen in die Pflicht genommen werden, fordert der BV. Denn die FMG könne nur deshalb so agieren, weil der Mehrheitsgesellschafter, der Freistaat Bayern, hinter diesem Verhalten stehe.

Dass es auch anders gehe, beweise ganz aktuell der Flughafen Schiphol in Amsterdam: Der dortige Flughafenchef setzt nun weniger auf Wachstum, dafür mehr auf Nachhaltigkeit, reduziert die Zahl der Flüge und verzichtet auf einen weiteren Flughafenausbau (wir haben berichtet). Anders in München, wo Staatsregierung und FMG nach wie vor den Bau der dritten Startbahn propagieren.

