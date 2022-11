Freisingern eine geist-reiche Komödie mit viel Spannung serviert

Querspiel feiert umjubelte Premiere

Das Theater „Querspiel“ begeisterte sein Publikum mit „Mörder mögen’s messerscharf“. Das Zwerchfell wurde arg strapaziert.

Freising – Wer könnte der Mörder sein? Und weshalb geistert schon zu Beginn des Stücks ein leibhaftiges Gespenst auf der Bühne herum? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am vergangenen Wochenende das Theater-Ensemble „Querspiel“ im St. Georg Haus Freising: Mit dem Stück „Mörder mögen´s messerscharf“ von Christine Steinwasser feierte die Truppe am Freitag eine rauschende Premiere, bei der kein Auge trocken und kein Sitzplatz leer geblieben ist.

Die Vorfreude

Ein Geist, der erst einmal nichts von seinem vorzeitigen Tod ahnt, und eine Baronin, die sich ziemlich über das Ableben des Gatten freut, garniert mit schrulligen Tanten und einer Dienerschaft, die aus einem alten Edgar Wallace-Film entstiegen hätten sein könnte – alleine dieses Rollen-Angebot sorgte schon auf den ersten Blick für eine gewisse Vorfreude auf eine Kriminal-Komödie in bester Neil Simon-Tradition.

Mit großer Freude gespielt

Und diese Vorfreude wurde nicht enttäuscht, denn bald war klar: Das Ensemble spielte mit riesiger Freude und punktgenau und wusste vor allem, wie die fragile Pause zwischen Gag und Pointe perfekt auszunutzen war. Geschuldet war das natürlich zweierlei, nämlich einem wunderbar eingespielten Ensemble und der sehr ambitionierten Regieleistung von Doris Thomas. Dass hier nicht lange der Täter gesucht werden musste, war erfrischend und zugleich kurzweilig, denn dafür vertiefte sich das Stück vielmehr auf Charakter- als auf Mörderstudien. Auch charmant: Die Schauspieler agierten auch fernab der Bühne und nutzten somit den Saal als Theaterbretter – beispielsweise bei dem Walzer-Tanz der Dienerschaft oder dem Abgang der zwei sonderlichen Tanten – die auch aus „Mit Arsen und Spitzenhäubchen“ hätten stammen können.

Viel Szenenapplaus

Natürlich: Die Baronin hatte beauftragt, den Gatten hinterrücks zu meucheln, stilecht mit einem Brotzeitmesser. Dass dieser dann allerdings als Geist zurückkehrt, damit hatten bestenfalls die zwei Tanten, die sowieso gern Séancen abhielten, gerechnet – hier kam es übrigens zu einem hervorragenden und eindrucksvollen Beschwörungsspektakel auf der Bühne, das zu tosendem Szenen-Applaus führte.

Die Paraderollen

Erwähnenswert ist auch, dass es ja gar nicht so einfach ist, gegen einen Geist, der ständig in den Dialog hineinplappert, anzuspielen, und damit die Illusion aufrecht zu erhalten, dass das Gespenst tatsächlich nur vom Publikum gesehen und gehört werden kann. Gespielt wurde der Geist Ansgars von Herrschershausen von Hermann Graßl, der bereits nach wenigen Szenen das Publikum voll im Griff hatte – auch durch eine sehr warmherzige Spielweise, mit der er den Zuschauern ganz nahe kommen konnte. Auch mit auf der Bühne: Katharina Kahlert als kaltschnäuzige Baronin, Christine Progl und Angela Spieckermann als schrullige Tanten, Ulrike Arbinger in der Paraderolle als Hausmädchen, während Günther Progl wohl den beste Bühnen-Butler seit Eddi Arent gab.

Hinter den Kulissen

Schlecht ging es dann eher für den Verwalter aus, gespielt von Klaus-Jürgen Schneider, denn die Kommissare, gespielt von Ines Zacherl und Julia Bluhme, hatten durchaus ein Auge auf ihn geworfen. Musikalisch umrahmt wurde das wunderbare Stück von einer umwerfenden Heidi Feuerbach. Übrigens: In der Pause konnten Interessierte sozusagen hinter die Kulissen der Theaterwelt schauen –und zwar via Info-Wand, auf der ausgearbeitete Abläufe, Charakter-Festlegungen und so manche Gedanken zum Stück zu finden waren, wie auch zahlreiche Fotografien aus den rund acht Monate langen intensiven Proben.

Da das Ensemble „Querspiel“ Kultur für alle bieten möchte, war der Eintritt frei und die Getränkepreise extrem niedrig – das Niveau der Aufführungen hingegen war extrem hoch und die Bemühungen des Ensembles alles andere als umsonst. Richard Lorenz