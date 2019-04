Claudia Smetan arbeitet bei der AWO in Freising. Die junge Frau mit Down-Syndrom liebt ihre Arbeit und ihr Team – und andersrum ist es genauso. Eine Geschichte über gelebte Inklusion.

Freising – Am Arbeits-Schlüsselbund von Claudia Smetan hängt ein rosafarbenes Sorgenfresserchen. Wen Ängste und Nöte plagen, der kann sie auf einen Zettel schreiben und sie dem Plüschtier in den Mund stecken. Danach geht es gleich besser. „Ich hab’ aber noch nix reingetan“, sagt Claudia Smetan und grinst. Denn die 22-Jährige liebt ihre Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Freising. Andersrum ist es genauso: Ihre Kolleginnen haben sie ins Herz geschlossen. Die Arbeit der jungen Frau mit Down-Syndrom ist eine Bereicherung für alle.

Claudia Smetan arbeitet seit Dezember 2017 als Hauswirtschaftshelferin in der Sozialstation an der Kölblstraße. Die Isar-Sempt-Werkstätten der Lebenshilfe Freising unterhalten hier eine Außenstelle. Seit sie 2013 dort zum ersten Mal ein Praktikum gemacht hat, ist Claudia Smetan begeistert von der Einrichtung. „Mir macht hier einfach alles Spaß“, sagt die junge Frau mit dem braunen Pferdeschwanz und dem fröhlichen Lächeln.

„Ich kann gut mit Leuten umgehen“

Das ist gut, denn es gibt viel zu tun: Um acht Uhr beginnt die Arbeit in der Tagespflege. Claudia Smetan und ihre fünf Kolleginnen richten im Speiseraum neben der Küche alles für das Frühstück her und helfen dann, wenn nötig und gewünscht, beim Essen. Danach muss natürlich alles wieder abgeräumt werden, bevor es bald darauf schon an der Zeit ist, für das Mittagessen einzudecken. „Ich schreibe oft die Speisekarte“, erklärt Claudia Smetan. An diesem Tag gibt es Brokkolicremesuppe, Schnitzel mit Spätzle und Ananas-Quark. Zwischendrin führt sie das Getränkeprotokoll für die Gäste. „Es ist ganz wichtig, dass sie viel trinken.“ Auf den Waschtag freut sich Claudia Smetan immer besonders: „Die Tischdecken und Geschirrtücher zu mangeln, mache ich am liebsten.“

+ Lieblings-Kollegin: Isabelle Hamann ist für Claudia Smetan zu einer Freundin geworden. © Lehmann

Aber am meisten freut sie sich über den Kontakt zu den Frauen und Männern, die das Angebot der Tagespflege in Anspruch nehmen. „Es geht um die Gäste“, betont sie – und sagt selbstbewusst: „Ich kann gut mit Leuten umgehen. Sie zu begleiten, macht Spaß.“ Selbstverständlich, dass Claudia Smetan die Namen aller Besucher und viele ihrer Vorlieben kennt.

Einmal die Woche, am Donnerstag, gibt es eine Musikstunde, an der nicht nur die Senioren, sondern auch Claudia Smetan gern teilnehmen. Im Musikzimmer stehen neben bequemen Sesseln auch ein Klavier und Trommeln. Im Schrank liegen Bälle und Schaumstoff-Stäbe, denn hier wird nicht nur gesungen und musiziert – Bewegung gehört auch dazu. „Mit den Stäben spielen wir Ball“, erklärt Claudia Smetan. Die Musikstunde passt perfekt für sie, denn in ihrer Freizeit singt die junge Frau gern. Außerdem trainiert sie im Tanzzentrum Attaching Ausdruckstanz. „Momentan übe ich viel. Wir treten beim Uferlos auf – und bald auch im Zirkus Krone“, erzählt Claudia Smetan mit leuchtenden Augen.

„Meine Eltern sind stolz auf mich“

Als Ausgleich zur ihrer Arbeit bei der AWO und ihrer sportlichen Freizeitbeschäftigung puzzelt und malt die 22-Jährige gern. „Wenn ich um 16 Uhr heimkomme, bin ich manchmal hundemüde“, gesteht sie. Doch das tut der Begeisterung für die Tagespflege keinen Abbruch. Am nächsten Tag geht Claudia Smetan wieder gerne in die Arbeit. „Meine Eltern sind stolz auf mich“, sagt sie.

Nicht nur die: Das Gleiche gilt für das AWO-Team um Vorsitzende Heidi Kammler und Geschäftsführer Jochen Beer. „Am Anfang hat die ein oder andere Kollegin wegen Claudias direkter Art schon mal geschluckt“, erinnert sich Heidi Kammler, die die junge Frau schon seit vielen Jahren kennt, schmunzelnd. Aber mittlerweile seien alle ein super Team, das auf gegenseitigem Austausch und Lernen basiert.

+ Verstehen sich blendend: AWO-Vorsitzende Heidi Kammler kennt Claudia Smetan schon von klein auf. © Lehmann

Was Inklusion in der Arbeitswelt angeht, geht die Arbeiterwohlfahrt mit gutem Beispiel voran. Doch Kammler hofft auf mehr: „Inklusion wird zwar präsenter und wichtiger in Kindergärten und Schulen – aber dann?“ Die Vorsitzende wünscht sich mehr Perspektiven und Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung.

Welche Bereicherung Inklusion für beide Seiten ist, wird in der Freisinger Sozialstation sichtbar: Niemand möchte die fröhliche Kollegin missen. Ein Sorgenfresserchen braucht hier keiner – Claudia Smetan am allerwenigsten.

