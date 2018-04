„Robin Hood“  mit ein bisserl weiß-blauer Färbung

+ Die Kinder der Musicalwerkstatt St. Lantpert waren eine tolle Bereicherung für die Inszenierung von Regisseur Norbert Huber. Die Nachwuchssänger unterstützen das „Robin-Hood“-Ensemble perfekt. © Lehmann

Freising – Gemeinsam mit seinem furchtlosen Gefolge kämpfte der Held aus dem Sherwood Forest auf der Bühne der Luitpoldhalle für das Gute. Unterstützt durch die Kinder der Musicalwerkstatt St. Lantpert zeigten die jungen Leute, mit wieviel Know How sie demnächst in ihr Berufsleben starten werden. Der miese und machthungrige Sheriff von Nottingham war nicht der einzige, der zum Schluss das Nachsehen hatte. Ganz nach dem historischen Vorbild hatte sich der Rächer der Witwen und Waisen nämlich mit dem leidenden Volk zusammen getan und raubte dem König munter die Steuergelder.