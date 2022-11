Gelungene Freisinger Premiere für Ernährungsberatung via Netz

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Ernährungsberaterin Maria Pischetsrieder eröffnete mit „Food for good mood“ die Vortragsreihe im Digital Lecture Lab, die sich mit Ernährung und Gesundheit beschäftigt. © Lehmann

Erfolgreiche Premiere: Im Digital Lecture Lab von Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und AOK Freising dreht sich alles um Ernährung und Gesundheit.

Freising – Ernährungsberaterin Maria Pischetsrieder eröffnete die Vortragsreihe, die sich mit Ernährung und Gesundheit beschäftigt, mit „Food for good mood“ . Das Besondere: Weil eben „Digital Lecture Lab“, kann man auch per Smartphone, Laptop und PC teilnehmen. Und keine Angst: Auch wenn die Titel Englisch sind, die Vorträge werden in Deutsch gehalten. So waren per Stream rund 60 Teilnehmer zugeschaltet, wurden von Pischetsrieder durch die Themen Motivation, Lebensmittel und ihre Wirkung, Einflüsse auf das Essverhalten und die Umsetzung des Wissens geführt.

Die Motivation

Meistens, so Pischetsrieder, beschäftige man sich ja mit der Ernährung erst dann, wenn es einem nicht so gut gehe, „wenn die Hose zwickt und das Dirndl nicht mehr zugeht“. Andere Motivationen könnten auch Emotionen und Wohlbefinden sein. Und wieso solle man sich nicht auch dann mit der Ernährung beschäftigen, „um von gut zu saugut“ zu kommen? Erster Tipp: Täglich kleine, feste Rituale einführen. Ebenfalls wichtig: Nicht alles und alle Gewohnheiten auf einmal umschmeißen. Besser sei es, so Pischetsrieder, leichte, kleine Verbesserungen Schritt für Schritt vorzunehmen. Weil bis zu 40 Prozent des momentanen Befindens auf die letzte Mahlzeit zurückzuführen seien, sei das eigene Individuum stets wichtig. Will heißen: Jeder Mensch reagiere auf Mahlzeiten und Essen anders, weshalb man beobachten solle, nach welchen Essen man sich wohl fühle – und nach welchen nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Grundregeln

Freilich gebe es Grundregeln: „Der Magen ist ein reiner Tagarbeiter“ beispielsweise. Auch eine wichtige Botschaft: Man muss nicht auf alles verzichten, was schmeckt – auch wenn es nicht gesund sei. Aber: Wenn man etwas mag, was ungesund ist, dann sollte man darauf achten, dass man es ganz bewusst genießt. So lasse sich verhindern, dass aus einem Stückchen Schokolade, das man sich wohl durchaus „verdient“ habe, eine ganze Tafel werde, wegen der man dann wieder ein schlechtes Gewissen habe. Und noch etwas: „Gute Laune auf dem Teller – das geht.“ Serotonin & Co. seien dafür zuständig. Die Premiere des Digital Lecture Lab ist also gelungen.

Gut zu wissen

Die Vortragsreihe „Wie Ernährung unsere Gesundheit beeinflussen kann“ wird am 16. November mit dem Thema „Nutrition Facts“, am 23. November mit dem Thema „Health On – Faszien und deren Auswirkungen auf die Gesundheit“, am 30. November mit einem Vortrag über „Aktive vs. passive Regeneration“, am 7. Dezember über „Your Daily D.O.S.E. of Happiness“ und am

14. Dezember über „Work-Life-SLEEP-Balance“ fortgesetzt.