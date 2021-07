Gelungene Sonder-Impfaktion für Nachwuchs in Freising: Weniger Testen, sichere Ferien

Sonder-Impfaktion für Zwölf- bis 16-Jährige stößt auf große Resonanz

Eine recht große Resonanz gab es auf die Sonder-Impfaktion des Landkreises für Zwölf- bis 16-Jährige. Motto: Weniger testen, mehr Ferien.

Freising - Die Kinder wollen geschützt sein und endlich wieder Normalität erfahren im Alltag – vor allem in der Schule. Obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) aktuell nur eine explizite Impfempfehlung für Kinder mit Vorerkrankung ausspricht, hat der Landkreis Freising jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und am Wochenende eine Sonder-Impfaktion auf die Beine gestellt. 480 Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren haben sich einen Termin geben lassen.

Große Unsicherheit in der Bevölkerung

Die Stimmung war gut und unaufgeregt, die Taktung der einzelnen Impfung wie gewohnt gut durchgeplant. BRK-Kreischef Albert Söhl zeigte sich zufrieden: „Es wird sehr gut angenommen, es haben nur ganz wenige abgesagt“, betonte Söhl. Leider gebe es eine große Unsicherheit in der Bevölkerung: Die Stiko empfiehlt eine Impfung in dieser Altersgruppe nicht explizit, allerdings spricht sie sich halt auch nicht dagegen aus. Die Aufklärungen zu Wirkung und möglichen Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffs von Biontech wurden bereits im Vorfeld an die Erziehungsberechtigten verschickt, und auch vor Ort wurde länger als bei den Erwachsenen von ärztlicher Seite aufgeklärt.

Was Söhl aber deutlich mehr beschäftigt ist die Frage: „Wie geht es mit dem Impfzentrum in Freising weiter?“ Die Verträge mit dem Personal liefen nur noch bis Ende September – was danach passieren wird, stehe völlig in den Sternen. Dabei gäbe es laut Söhl durchaus Möglichkeiten und letztendlich auch Bedarf. Seiner Meinung nach könnten etwa die Seniorenheime ein drittes Mal durchgeimpft werden, aber auch ein mobiles Impf-Team wäre denkbar. Was Söhl ärgert: Die Entscheidung werde von der Regierung hinausgezögert, obwohl es langsam zeitlich sehr eng werde, um vernünftig weiterplanen zu können.

+ Jeremy (14, Realschüler, Au): „Das ist heute meine ganz persönliche Entscheidung. Erst mal bin ich weitgehend vor Ansteckung sicher und das ständige Testen los. Als THW-Mitglied nehme ich so auch Rücksicht auf meine Kameraden. Angst vor Nebenwirkungen habe ich nicht. Jede Impfung wird mit einem Nachteil verbunden sein. Ich freue mich jetzt auf einen sicheren Deutschland-Urlaub mit meinen Eltern.

+ Elina (14, Freising, Schülerin am JoHo) mit ihrer Mutter Alexandra Hakelberg: „Ich möchte mich insbesondere vor einer Ansteckung in der Schule schützen. Auf diese Aktion haben wir schon gewartet. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Jetzt fällt vielleicht das viele Testen weg, und die Ferien sind ein wenig sicherer geworden."

+ Angelina Decker (14, Realschülerin, Tüntenhausen): „Die Impfung haben wir in der Familie ausgiebig diskutiert und sind zu der Entscheidung gekommen, diese Impfaktion sofort wahrzunehmen. Aufgrund einer Vorerkrankung in der Familie trage ich nun auch zu mehr Sicherheit bei. Ich habe auch keine Angst vor eventuellen Spätfolgen. Nur wenn alle sich impfen lassen, werden wir die Pandemie beenden können."

Gut geplant hatte auf alle Fälle der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Bernd Steinkirchner aus Neufahrn. Auch er war hocherfreut über die Sonder-Aktion und begrüßte es sehr, dass es nun auch ein Impfangebot für Zwölf- bis 16-Jährige gegeben habe: „In anderen Ländern wird das längst gemacht“, betonte Steinkirchner. Die Stiko-Empfehlung sei schwammig und im Grunde nicht nachvollziehbar, denn: „Wenn ich ein Kind mit Vorerkrankungen impfen kann, dann kann ich ein gesundes Kind erst recht impfen!“

Von einem Impfzwang hält der Arzt nichts

Mit Langzeitfolgen sei seiner Meinung nach nicht zu rechnen, von einer Impfpflicht aber hält der Arzt nichts. „Lieber objektiv aufklären.“ Spezielle Fragen wurden ihm nicht gestellt, die Jugendlichen und Erziehungsberechtigten seien eigentlich nur froh, dass es endlich weitergehe. Wie wichtig die Eltern als Vorbilder seien, würde auch hier deutlich – denn es kamen fast nur Jugendliche, deren Eltern auch schon geimpft sind. In drei bis sechs Wochen gibt es dann den zweiten Pieks. Jugendliche mit hohem allergischem Risiko können auch auf Moderna ausweichen.

