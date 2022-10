Generalsaniertes Diözesanmuseum wiedereröffnet: Der Freisinger Domberg hat seine Kunst wieder

Von: Andreas Beschorner

Der Eindruck der „geöffneten Wände“ überzeugte beim Tag der offenen Tür die vielen Besucher. © Lehmann

Neun Jahre war das Diözesanmuseum in Freising geschlossen. Nun wurde es wieder eröffnet. Das neue lichtdurchflutete Museum ist ein großer architektonischer Wurf.

Freising – Mit diesem Ansturm hat man nicht gerechnet: Beim Fest zur Wiedereröffnung des Diözesanmuseums waren am Samstag wohl alle der über 2000 geladenen Gäste gekommen, vor dem Eingang bildeten sich lange Schlangen, drinnen stand man an den Balustraden und blickte hinab in den hellen Lichthof. Und auch die Freisinger machten am Sonntag und Montag „ihrem“ Diözesanmuseum nach neun Jahren des Darbens zahlreich ihre Aufwartung.

Über 2000 geladenen Gäste begrüßte Museumsdirektor Christoph Kürzeder (l.) am Samstag im Lichthof zur Wiedereröffnung des Diözesanmuseums. © Lehmann

Fast alle, die in jenen Tagen zum ersten Mal das neue Museum betraten, blieben erst einmal stehen. Der Grund: die raumübergreifende Lichtinstallation von James Turrell, die unweigerlich den Blick des Museumsbesuchers auf sich zieht und bannt. Gerade all diejenigen, die das alte „DIMU“ noch kennen, waren geradezu überwältigt von dem, was sie nun im neuen erwartete. Dass neben bewundernden Kommentaren auf Bairisch („Da Wahnsinn!“) und zahlreichen Führungen auf Deutsch auch immer wieder italienische Sätze und Gespräche zu vernehmen waren, hatte einen Grund: die erste Sonderausstellung „Tanz auf dem Vulkan“, die sich exemplarisch für die momentane Lage der Gesellschaft mit hochaktuellen Fragen wie der nach dem Umgang mit Naturkatastrophen oder mit der Unsicherheit in Krisenzeiten beschäftigt, und die aus dem Schatz des San Gennaro in Neapel, einem der reichsten Kirchenschätze der Welt, besteht.

„DIMU“-Werkstätten begeistern die Gäste

Was die Besucher am Wochenende ebenfalls besonders genossen haben, war sicherlich das ganz neue Flair des Diözesanmuseums. Und damit ist nicht nur die Gastronomie im Untergeschoß gemeint, sondern auch die beiden „DIMU“-Werkstätten – die in der Propstei im Erdgeschoß und die im Untergeschoß. Dort waren Mitmachen und eigene künstlerische Kreativität gefragt: Die Gestaltung von Leder-Anhängern, die als Talismann dienen sollten, oder auch von „Postkarten aus dem Paradies“, wurde da ebenso angeboten wie das Anfertigen kleiner Stuck-Objekte. Oder wie wäre es mit einem selbstgestalteten und vergoldeten Ikonenbild? Und wie sieht das Paradies aus, wenn man es selbst mit Kreide und Buntstiften malt? Was kann man alles mit Blattgold anstellen? In diversen Workshops konnte man unter fachkundiger Anleitung und inspiriert von Kunstwerken des Diözesanmuseums selbst zum Künstler werden.

Beeindruckt vom „neuen“ Diözesanmuseum waren Verleger Dr. Dirk Ippen und Gattin Marlene – zur Freude von Generalvikar Christoph Klingan (l.) und Museumsdirektor Christoph Kürzeder (r.). © Lehmann

Wer sich dann doch lieber mit den Künstlern und Kunstwerken aus 1700 Jahren Glaubensgeschichte auseinandersetzen wollte, der konnte sich getrost den diversen Führungen durch das neue Haus anschließen – ob das nun ein Rundgang durch die Schausammlung im ersten Stock, eine Familienführung, ein Besuch der Sonderausstellung im zweiten Stock oder ein intensiver Blick auf die zeitgenössische Kunst im neuen „DIMU“ war – von eben jenem James Turrell über Berlinde de Bruyckere und Nico Rauch bis hin zu Kiki Smith. Das kunstbeflissene Gewusel wurde dann auch noch durch Führungen verstärkt, die sich der hoch interessanten architektonischen Umgestaltung des Diözesanmuseums durch die Architekten Brückner & Brückner widmeten. Deren Motto: „Geöffnete Wände“ – spätestens nach einem Rundgang durch das Haus, nach vielen Ausblicken über Freising und die Landschaft sowie nach vielen Durchblicken von einem Saal in den anderen nicht mehr nur ein Motto, sondern ein Sinneserlebnis. Der Domberg hat also „seine“ Kunst wieder.

Feierliche Schlüsselübergabe im Lichthof des Diözesanmuseums: (v. l.) Erzbischof Reinhard Marx und Direktor Christoph Kürzeder mit den Architekten Peter Brückner, Christian Brückner (dahinter) und Projektleiter Günter Horn. © Lehmann

Ein Ort der Kunst und der Musik

Der Domberg war aber auch schon immer ein Ort der Kultur insgesamt. Und deshalb war in den vergangenen Tagen das Diözesanmuseum auch ein Ort der Musik: Vor allem das Ensemble Mons doctus erfreute sowohl am Tag der Einweihung durch Erzbischof Reinhard Marx als auch am Samstag mit Werken von Johann Sebastian Bach & Co. das Publikum: „Jauchzet Gott in allen Landen“. Und was die Kunst mit der Sonderausstellung konnte, das konnte die Musik schon lange: Auch da war an jenen Tagen ein Gutteil Italien mit dabei. Die bekannte Gruppe Nuova Compagnia di Canto Popolare aus Neapel umrahmte den Festakt und gab am Montagabend im Lichthof des Museums unter dem Titel „Anima di terra“ ein Konzert – sozusagen der Abschluss des viertägigen Fests, an dessen Ende eines klar war: Die Freisinger haben ihr „DIMU“ wieder – und sie haben es mit offenen Armen und voller Begeisterung empfangen. Das wird auch so bleiben, selbst wenn es – auch das ein Stück Neapel an diesen Tagen – keine Pizza und keine neapolitanischen Spezialitäten mehr im „DIMU“-Restaurant geben wird.

