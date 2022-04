Generalsanierung des Freisinger Asamgebäudes schreitet voran – ein Rundgang

Von: Andreas Beschorner

Teilen

„Asam, öffne dich“: Der Betonbau wird Lastenaufzug samt Bühne werden – mit spektakulärer Fassade. © Lehmann

Die Generalsanierung des Freisinger Asamgebäudes schreitet voran. Schon jetzt zeigt sich: Da wird ein Juwel auf Hochglanz poliert. Erste Einblicke.

Freising – April 2017: Die Arbeiten zur Generalsanierung des Asamgebäudes starten. Fünf Jahre später bekommt man einen guten Eindruck davon, wie die Raumaufteilung ist, wie beispielsweise das neue Foyer und die neue Treppe die Besucher empfangen werden – und wie das Stadtmuseum aussehen wird. Bei einer Baustellenbesichtigung am Montag hatte man sogar die Gelegenheit, der historischen Decke im Asamsaal ganz nahe zu kommen.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sprach zum Auftakt der Tour durch die über 300 Jahre alten Gemäuer von einem „beeindruckenden und markanten Gebäude“. Beeindruckend und markant ist aber auch das, was sich in den vergangenen Monaten auf der Baustelle getan hat – Fortschritte, die man von außen kaum wahrnimmt.

„Asam, öffne Dich“

Was man allerdings wahrnimmt, ist das Teilprojekt P2 – der Lastenaufzug auf der Südseite des Gebäudes, der auch als Bühne dienen kann und bekanntlich den Namen „Asam, öffne dich“ trägt. Brigitte Schneider vom Hochbauamt der Stadt, für dieses Teilprojekt zuständig, erläuterte das Konzept und stellte die künftige Fassade vor, die nach dem Entwurf des Künstlerehepaars Lutzenberger aus eloxierten Aluminium-Lamellen bestehen und den Freisinger Mohr aus dem Deckengemälde des Freisinger Doms abbilden wird. Die Fläche davor wird für Außengastronomie ebenso genutzt werden wie als Zuschauerraum bei Open Air-Veranstaltungen. Rund 400 Besucher werden hier Platz finden können – „eine extreme Aufwertung“ des bisher wenig beachteten Platzes, so der OB.

Mit Ulrich Setzwein, dem Projektleiter der Stadt, ging es dann in das künftige Foyer des Asamkomplexes – dort, wo früher Autos und der „Blitzer-Pkw“ der Stadt parkten, wie sich Eschenbacher erinnerte. Das Bild, das sich hier und auch sonst im Gebäude bietet: Es sieht schon sehr aufgeräumt aus – auch wenn etwa der Verputz und der endgültige Boden noch fehlen. Die künftige neue Treppe, die vom Foyer aus den ersten Stock erschließt, fehlt noch, die Aussparung dafür ist aber schon da.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ganz neues Museum

Damit der Tross in den ersten Stock gelangte, musste also der Weg über das alte historische Treppenhaus genommen werden. Ulrike Götz, die Leiterin des Stadtmuseums, erklärte, dass das Museum durch den Umbau eine wesentliche Erweiterung erfahren werde. Drei bis vier Mal so viel Ausstellungsfläche wie bisher wird man haben, um dann Touristen und Freisingern „einen Begriff von der Stadt“ und ihrer Geschichte zu geben. Der erste Stock wird ein Museums-Rundgang werden, den zu planen man gerade intensiv dabei sei und bei dem man auch die Struktur des Gebäudes erleben könne, indem sich immer wieder Blicke in den Innenhof bieten – auf jenen Innenhof, in dem derzeit Technikschächte und Regenrückhaltevorrichtungen gebaut werden, die später unter dem Pflaster verschwinden werden.

Das neue Foyer: Dort, wo früher Autos hinter Brettertüren geparkt wurden, werden sich künftig das großzügige Foyer und die Touristinfo befinden. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (3. v. r.) freut sich schon. © Lehmann

Juwel in neuem Glanz

Noch höher hinaus ging es dann in den zweiten Stock, wo der Asamsaal, das Herzstück des Kulturzentrums in der Innenstadt, umgebaut und saniert wird: Da gab es den Blick hinunter in den Orchestergraben und hinauf zur Decke des Hans Georg Asam. Dort sind derzeit drei Restauratoren-Firmen vor Ort, um dieses Barockjuwel in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Zur Erinnerung: Ende 2014 waren Putzteile heruntergefallen, der Asamsaal musste zunächst geschlossen und dann mit einem Stützkorsett ausgestattet werden, um bis zum Beginn der Sanierung 2017 die Zuschauer zu schützen.

Wann wieder Zuschauer im Asamsaal sitzen und Kultur genießen können, steht noch nicht ganz genau fest. Anvisiert ist der Zeitraum Herbst/Ende 2023, wie Hochbauamtsleiter Robert Naujokat auf Nachfrage bestätigte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.