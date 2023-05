Geschafft! Nach drei Jahren Bauzeit ist Freisings Obere Hauptstraße samt Moosachöffnung fertig

Bauabschnitt abgeschlossen

Trotz miesen Wetters war man am Freitagnachmittag in Feierlaune: Die Baustelle an der Oberen Hauptstraße in Freising ist offiziell abgeschlossen.

Freising – Mehr als drei Jahre lang war die Obere Altstadt eine Baustelle – drei Jahre, in denen das Herzstück der gesamten Innenstadtumbaus Gestalt annahm: die Moosachöffnung. Am späten Mittwochnachmittag wurde bei (leider andauerndem) Regenwetter dieser Bauabschnitt offiziell abgeschlossen und mit dem kirchlichen Segen versehen. Das Projekt ist im Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ mit Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern gefördert worden.

Nach der Einweihung durch Pfarrer Daniel Reichel und Pfarrer Heiko Blank sprachen OB Tobias Eschenbacher, Dipl.-Ing. Tobias Micke vom Landschaftsarchitekturbüro „ST raum a.“ sowie der Leitende Baudirektor Ralph Imhof vom Sachgebiet Städtebauförderung der Regierung von Oberbayern am renovierten und neu errichteten Kriegerdenkmal über die Baumaßnahme, die mit den großzügigen Fußgängerbereichen, 17 neu gepflanzten und klimaangepassten Bäumen sowie insbesondere den einladenden Sitzstufen an der geöffneten Moosach zum Flanieren und Verweilen einlädt.

Kinderprogramm ins Wasser gefallen

Eschenbacher bewies in seiner Rede Galgenhumor: „Heute wird deutlich, dass wir die Innenstadt nicht nur für schönes Wetter saniert haben.“ Für die Musik bei der Eröffnungsfeier sorgte die Stadtkapelle Freising. Um das leibliche Wohl der vielen Gäste kümmerten sich in Abstimmung mit der ACF die Gastronomen der Oberen Altstadt.

Für die jungen Gäste hätte es ein buntes Kinderprogramm der Stadt mit jeder Menge Abwechslung geben sollen. Aber der Regen machte sämtlichen Bemühungen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hoffen alle auf das bunte Entenrennen am Christi-Himmelfahrts-Tag.

