BMW geht auf A92 in Flammen auf - Autobahn mitten im Berufsverkehr lange gesperrt

Auffahrunfall bei Freising

Von Manuel Eser schließen

Mitten im Berufsverkehr ist ein Auto nach einem Auffahrunfall auf der A92 bei Freising in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Freising – Mitten im Berufsverkehr musste die A92 Richtung Deggendorf am frühen Dienstagabend für fast eine Stunde voll gesperrt werden. Wie die Verkehrspolizei Freising mitteilte, ereignete sich gegen 16 Uhr ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Eching Ost und Freising Süd.

Riesiger Stau auf A92 bei Freising: 3er BMW brennt lichterloh nach Aufprall auf Mercedes A 200

Ein 50-jähriger Passat-Fahrer krachte auf der linken Überholspur im dichten Stop & Go-Verkehr in einen 3er BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW in den vor ihm fahrenden Mercedes A 200 eines 23-Jährigen geschoben. Der 27-jährige Fahrer des BMWs wurde durch die Kollision leicht verletzt und ins Klinikum Freising gebracht. Weil sein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet, musste die Autobahn in Richtung Deggendorf für Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

Der Verkehr staute sich kilometerweit zurück. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Verkehrspolizei mit 13 000 Euro. Der BMW älteren Baujahrs erlitt wirtschaftlichen Totalschaden.

