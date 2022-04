Gesundheitsamt Freising: Corona-Infizierte bekommen Post - Telefonischer Kontakt „nicht länger leistbar“

Das Contact-Tracing (hier ein Archivbild) hat angesichts der Omikronwelle die Bearbeitung der Fälle verbessert. © Lehmann

Bei der Nachverfolgung der Kontakte arbeitet das Gesundheitsamt Freising seit Omikron auf Hochtouren. Nun sollen die Kapazitäten effektiver genutzt werden.

Landkreis – Die „Omikron-Welle“ des Coronavirus hat die Fallzahlen enorm nach oben schnellen lassen. Schon seit Dezember 2021 ist das Contact-Tracing-Team (CTT) des Gesundheitsamts Freising mit sehr vielen Neuinfektionen konfrontiert, weshalb „die internen Abläufe entsprechend angepasst wurden“, meldet Landratsamts-Pressesprecher Robert Stangl. „Während der vorangegangenen „Corona-Wellen“ konnten positiv auf das Virus getestete Personen und deren Kontaktpersonen meist telefonisch kontaktiert werden. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens im Rahmen der Omikron-Welle war das jedoch nicht länger leistbar.“

Gesundheitsamt Freising: Hinweise zu Isolationsdauer, medizinischer Versorgung und mehr

Um Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Freising weiterhin über ihre positiven Testergebnisse und die damit einhergehenden Bestimmungen zu informieren, setze das CTT seit Anfang März auf eine automatisierte Mitteilung per Post. „Jede mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestete Person bekommt zeitnah, in der Regel innerhalb von drei bis vier Tagen, einen Brief zugeschickt“, erklärt Frank Contu, Verwaltungsleiter des Gesundheitsamts Freising: „Dieser beinhaltet neben der Information über das positive Testergebnis unter anderem Hinweise zur Isolationsdauer, zur medizinischen Versorgung und zum Erhalt einer Arbeitgeberbescheinigung.“

Die Erfassung von Personendaten, Symptomen und engen Kontaktpersonen erfolgt über das cloud-basierte System Climedo Health. „Sobald von einem Labor ein positives Ergebnis bei uns eingeht, erhält der Betroffene von einem CTT-Mitarbeiter einen Link per E-Mail und/oder SMS“, sagt Contu. Dieser ermöglicht den Zugang zu den entsprechenden Online-Fragebögen. „Für alle Bürgerinnen und Bürger, die weder über eine E-Mail-Adresse noch eine Mobilfunknummer verfügen, haben wir auf der Homepage des Landratsamts einen Online-Fragebogen eingerichtet.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gesundheitsamt Freising: Contact-Tracing-Team kann Corona-Telefon wiederaufnehmen

Durch die Umstellung auf eine postalische Benachrichtigung der infizierten Personen könnten vorhandene Kapazitäten künftig noch effektiver genutzt werden. Der Fokus liege nun „auf den Bereichen, die häufig mit schwerwiegenden Auswirkungen des Virus konfrontiert sind, insbesondere Krankenhäuser, Seniorenheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung“. Auch der Bearbeitung täglich anfallender elektronischer und telefonischer Bürgeranfragen kann nun wieder verstärkt nachgegangen werden. In diesem Rahmen konnte auch das Corona-Telefon des CTT wiederaufgenommen werden, nachdem dieses aufgrund des massiven Infektionsgeschehens vorübergehend gestoppt werden musste.

Robert Stangl: „Dem Gesundheitsamt Freising wurden innerhalb der vergangenen vier Wochen im Durchschnitt 508 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Um die Bearbeitung eingehender Labormeldungen an sieben Tagen in der Woche sicherstellen zu können, arbeiten im CTT derzeit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Darunter befinden sich neben den Beschäftigten des Landratsamts Freising auch weitere Unterstützungskräfte der Regierung von Oberbayern, des Finanzamtes Erding sowie der Bayerischen Polizei. Ziel des CT-Teams Freising ist es stets, die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Freising unverzüglich und zuverlässig über die Infektion und die erforderlichen Maßnahmen zu informieren.“ ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.