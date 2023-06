„Gewinn ist eher ideell“: Öffnungszeiten und Ticketpreise von Freisinger Stadtmuseum diskutiert

Kulturausschuss

Was soll Freisings Stadtmuseum an Eintritt kosten und zu welchen Zeiten soll es geöffnet haben, sobald die Bauarbeiten fertig sind? Das wurde nun debattiert.

Freising – In der Asam-Baustelle wird aktuell noch fleißig gewerkelt, denn man will fertig werden bis zum großen Jubiläumsjahr 2024. Seine Türen aufmachen wird dann natürlich auch das lange erwartete neue Freisinger Stadtmuseum im Herzen der Stadt. Doch wann wird das Museum überhaupt geöffnet haben – und was wird der Eintritt kosten? Licht ins Dunkel brachte Museumsleiterin Dr. Ulrike Götz bei der jüngsten Kulturausschuss-Sitzung.

+ Museumsleiterin Ulrike Götz stellte bereits im April 2019 das neue Stadtmuseum vor. Inzwischen hat sich viel getan. (Archivfoto) © LEHMANN

Nicht ganz einverstanden zeigte sich die Kämmerei. Der war der Personenkreis, die umsonst reindürfen, aufgrund der schlechten Haushaltslage schlichtweg zu groß.

Vorschläge am Diözesanmuseum orientiert

„Es gibt halt keine offiziellen Regelungen bezüglich Öffnungszeiten und Eintrittspreise für Museen“, erklärte einleitend die Museumsleiterin Ulrike Götz. Zur Entscheidungsfindung habe sich das Museums-Kuratorium laut Götz vorberaten. Zudem habe man sich auch am Diözesanmuseum orientiert.

Folgende Vorschläge legte Götz dem Gremium dann auf den Tisch: Geöffnet soll das Museum von Mittwoch bis Sonntag sein und da von 11 bis 17 Uhr. Zudem habe sich das Kuratorium für einen Tag entschieden, an dem das Stadtmuseum auch bis abends geöffnet sein soll – und zwar an den Dienstagen von 15 bis 21 Uhr. Das Besondere: An den Dienstagen soll zudem der Eintritt für alle Gäste frei sein, um mehr Neugierige und Interessierte in das Museum zu locken. Der reguläre Eintrittspreis, so Götz, belaufe sich auf vier Euro, ermäßigt sogar nur auf zwei Euro, die Tageskarte soll zehn Euro kosten. Personen unter 18 Jahren müssen hingegen gar nichts bezahlen.

„Wird kein wirtschaftlicher Betrieb werden“

„Der Eintrittspreis ist halt schon eine Stellschraube, um den Besuch zu befördern und um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu gewinnen.“ Und auch das betonte Götz: „Die Stadt wird einen Gewinn von diesem Museum haben – aber der wird vor allem ideell sein“. „Ein wirtschaftlicher Betrieb wird das nicht werden – und soll es ja auch gar nicht“, betonte Susanne Günther (Grüne), die mit im Kuratorium gesessen war.

Wenig begeistert von den Vorschlägen war hingegen Teresa Degelmann (SPD), denn der Eintrittspreis von nur vier Euro hätte für sie eine eher negative Außenwirkung, dass Kultur schlichtweg wenig wert sei. Günther sah das anders: „Wir können nicht jetzt hohe Preise ansetzen und dann merken, dass es nicht funktioniert.“

„Lebt nicht von Freisingern, sondern von Touristen“

Jürgen Mieskes (CSU) folgte dann auch eher den Einwänden der Kämmerei, die unter anderem angemahnt hatte, dass jener Personenkreis schlichtweg zu groß sei, die keinen Eintritt bezahlen müssen. Darunter fallen: Stadtführer, Mitglieder des Historischen Vereins, Mitarbeiter der Stadt Freising und Mitglieder von historischen Fachverbänden. Gerade in puncto kostenloser Eintritt an den Dienstagen und für die Mitarbeiter der Stadt Freising wünschte sich die Kämmerei nochmals eine Diskussion. Mieskes zu den Ticketpreisen: „Das Museum lebt nicht von den Freisingern, sondern von den Touristen –das sieht man ja auch am Diözesanmuseum“. Zudem sei auch ihm die Liste jener Gruppen, die keinen Eintritt bezahlen müssen, zu lang.

„Das ist eine Bildungseinrichtung und das wird ein langer Prozess sein. Aber jetzt sollten wir die Arbeit wertschätzen, die in die Diskussionen um Öffnungszeiten und Eintrittspreise gesteckt wurde – und kein Fass aufmachen“, so Nico Heitz (Grüne).

Mit der Gegenstimme von Mieskes wurden abschließend die Öffnungszeiten und Eintrittspreise via Beschluss auf den Weg gebracht. Gelten sollen Preise wie auch Zeiten für zwei Jahre, danach soll neu bewertet werden.

Richard Lorenz

