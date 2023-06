Glänzender Festakt: Gläubige aus Hohenbachern schenken sich selbst eine Orgel

Ein Konzert nach der Weihe der neuen Orgel gaben in Hohenbachern Konstanze Schönthaler, Tobias Rottmann und Martin Poruba. © Lehmann

Die Kirchengemeinde von Hohenbachern schultert ein Herzensprojekt für 44 000 Euro, ohne Geld vom Ordinariat zu brauchen: Jetzt wurde die neue Orgel eingeweiht.

Hohenbachern – Die Kirche St. Ulrich in Hohenbachern hat eine neue Orgel. Eingeweiht wurde sie am Pfingstsonntag von Domkapitular Daniel Reichl. Damit machte sich die katholische Kirchengemeinde ein eigenes Geschenk. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft der Gläubigen konnte das Instrument aus eigenen Mitteln finanziert werden. „Wir haben keine Unterstützung vom Ordinariat gebraucht“, sagt Kirchenpflegerin Alexandra Mesmer. „Das macht uns stolz“, meint Mesmer. Innerhalb von nur drei Monaten seien rund 44 000 Euro eingegangen. Alles gestiftet von Bürgern aus Hohenbachern. Viele Spender aus der Pfarrgemeinde hatten zum Teil auch größere Summen bereit gestellt. Ein „Herzensprojekt“ sei damit in Erfüllung gegangen, so die Kirchenpflegerin.

Die Sammlung

Die alte Orgel aus dem Jahr 1958 habe regelrecht „aus dem letzten Loch gepfiffen“, gelegentlich sei sie sogar ganz ausgefallen. Weil die Gemeinde jedoch an Sonn- und Feiertagen gerne zusammen Gottesdienst feiere und dazu auch fleißig gesungen werde, habe man sich entschlossen, für ein neues Instrument zu sammeln. Gefertigt wurde das neue einmanualige Prachtstück von Orgelbauer Josef Pferdt aus Isny im Allgäu.

Das Konzert

Nach dem Festakt mit kirchlicher Segnung am Pfingstsonntag und einem Eröffnungskonzert mit Tobias Rottmann, der in Hohenbachern die Orgel ehrenamtlich spielt, wurde auf dem Hof der Familie Ertl noch gebührend gefeiert. Noch lange saß man bei Kaffee und Kuchen zusammen.

