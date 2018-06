Gleis-Baustelle: S 1 fällt zwischen Freising und Neufahrn aus

Die umfangreichen Bauarbeiten auf der Strecke Freising/Feldmoching werfen ihre Schatten voraus: Um die Vorbereitungen für den neuen Anschluss der Neufahrner Kurve zu bewältigen, kommt es im Juni zu Einschränkungen auf der Bahnlinie der S 1.

Freising/Neufahrn – An den vier Wochenenden bis zum Montag, 25. Juni, fallen jeweils von Freitagabend ab 22.50 Uhr durchgehend bis Montagfrüh um 3.30 Uhr die S-Bahnen zwischen Freising und Neufahrn aus. Sie werden durch Busse ersetzt. In dieser Zeit baut die Bahn neue Weichen ein, um die Neufahrner Kurve an die Bahnlinie München - Landshut anzuschließen.

Unter der Woche werden die bereits laufenden nächtlichen Oberleitungsarbeiten fortgesetzt. Noch bis Freitag, 29. Juni, werden jeweils zwischen 0.50 Uhr und 3 Uhr die S-Bahnen zwischen Freising und Neufahrn durch Busse ersetzt.

Regionalzüge sind nur am Rande betroffen

Der S-Bahnverkehr zum Flughafen ist von den genannten Bauarbeiten genauso wenig betroffen wie der Regionalverkehr. Bei den Regionalzügen gibt es lediglich vereinzelt Verspätungen beim Passieren der Baustelle auf dem Nachbargleis.

Zusätzlich laufen derzeit Brückenbauarbeiten der Stadt München für den sogenannten Arnulfsteg in der Nähe der Donnersbergerbrücke. Die Arbeiten finden werktags in den Nachtstunden zwischen 0.50 Uhr und 3 Uhr statt. Die S-Bahnen der Linie S 1 beginnen und enden deshalb am Hauptbahnhof und halten nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof.

Gut zu wissen

Fahrplaninfos und Hinweise zu den SEV-Haltestellen finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern oder über die App der S-Bahn „München Navigator“. Alle Fahrplanänderungen sind in der Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt.