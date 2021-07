Glücksmomente nach der langen Durststrecke: Freisinger Wirtschaftsschüler verabschiedet

„Wollen euch eine schöne Feier bieten“

Wegen Corona hat die Staatliche Wirtschaftsschule Freising einen kleineren festlichen Rahmen für die Absolventen-Verabschiedung auf die Beine gestellt.

Freising – In einer von Schülerhand festlich geschmückten Turnhalle der Wirtschaftsschule Freising begrüßte Schulleiter Gerd Preuß seine Schützlinge des Abschlussjahrganges 2021. Das Motto der Veranstaltung war „Glücksmomente“. Von diesen gab es, so Preuß, leider in den zwei vergangenen Schuljahren tatsächlich nicht so viele. So mussten die Schülerinnen und Schüler coronabedingt auf die Abschlussfahrt und den Sprachschulaufenthalt in England verzichten, mussten während des Lockdowns mit Distanzunterricht leben. „Aber dafür wollen wir euch heute eine schöne Feier bieten“, sagte Preuß.

Leider konnten situationsbedingt nicht alle Abschlussklassen auf einmal kommen. Um jedoch allen Schülerinnen und Schülern sowie deren stolzen Eltern die Gelegenheit der Teilnahme zu ermöglichen, wurde die Veranstaltung kurzerhand gesplittet und in zwei Durchgänge in der Turnhalle unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneregeln und der Sicherheitsabstände aufgeteilt. Landrat Helmut Petz, Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sowie der Vorsitzende des Fördervereins, Erich Irlstorfer, gratulierten den glücklichen Absolventen per Video-Botschaft. Zum 1. Durchgang war die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt persönlich gekommen, um die Absolventen zu beglückwünschen.

Der Umtrunk

Im Anschluss daran kamen die Gäste zu einem kleinen „Come Together“ auf dem Hartplatz vor der Turnhalle zusammen, der Elternbeirat bot kühle Getränke an. Höhepunkt des festlichen Nachmittags war die Ehrung der Jahrgangsbesten. Anja Pfestorf erzielte einen Traumschnitt von 1,29, der mit dem Staatspreis, mit einem Geldpreis sowie einem Gutschein der Sparkasse Freising dotiert war. Ihr folgten Pia Kraft (1,38) sowie Marcos Beck-Carneiro, Sarina Loibl und Valentin Wohlfahrt (alle 1,5). Auch sie erhielten eine Staatspreisurkunde. Hana Mistric und Shiva Wallner (beide 1,57), Isabella Keser und Max Schumacher (1,63) und Maria Edlfurtner (1,75) folgten. Saim Demiri, Leon Treutler und Johannes Lackinger erzielten einen Schnitt von 1,86 und Silas Chmiel und Sarah Hölzl kamen auf einen Schnitt von 1,88.

Besondere Ehrung

Für ihre herausragende Leistung erhielten sie vom Förderverein aus den Händen des 2. Vorsitzenden Christian Strohschneider als Erinnerung an diesen besonderen Tag eine Silbermünze und von der Schule eine Ehrenurkunde. Laut Schulleiter Gerd Preuß haben nun 105 Absolventen ihren Wirtschaftsschulabschluss und somit die Mittlere Reife in der Tasche. Viele freuen sich bereits auf ihre Ausbildung; ein Drittel der Schülerinnen und Schüler drücken weiter die Schulbank an der Fachoberschule.

