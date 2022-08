Goldmedaillen-Gewinner Rudi Ismayr: Späte Ehre für Freisings stärksten Mann

Nach den Spielen in Los Angeles hat Rudolf Ismayr die Gewichtheber-Abteilung der SpVgg Freising gegründet. 1935 schrieb er dieses Trainingsbuch – mit ihm auf dem Titel. © Stadtarchiv

Eine Ausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte erinnert an Freisings stärksten Mann: Gewichtheber und Goldmedaillengewinner Rudi Ismayr.

Freising/Regensburg – Noch bis zum 15. Januar 2023 findet im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg die Sonderausstellung „Bavaria und Olympia 1896 – 2022“ statt. Dabei wird auch einem Freisinger Ausnahmeathleten Ehre zuteil: Gewichtheber Rudi Ismayr.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Olympiade 1972 in München veranschaulicht die Ausstellung die Leistungen bayerischer Sportler in der 126-jährigen Historie der neuzeitlichen Sommer- und Winterspiele. Die Stadt Freising ehrt dabei einen ihrer erfolgreichsten Sportler, den Gewichtheber Rudolf „Rudi“ Ismayr, in dem sie für die Ausstellung dessen gewonnenen Gold- und Silbermedaillen der Spiele von Los Angeles (1932) und Berlin (1936) zur Verfügung stellt.

Die Goldmedaille gewann Ismayr im Jahr 1932. © Privat

Die Medaillen sind eine private Dauer-Leihgabe

„Die Medaillen wurden dem Stadtarchiv 2018 von Ismayrs Familie in Form einer Dauerleihgabe zur Ergänzung des dort aufbewahrten Nachlasses von Ismayr übergeben“, berichtet die Stadt Freising – und wirft einen Blick auf das Leben des Athleten: „Rudi Ismayr wurde am 14. Oktober 1908 in Landshut geboren. Seine Jugend verbrachte er in Landshut und Deggendorf, wo er 1924 im Alter von 16 Jahren mit dem Boxen und Gewichtheben begann.

Bereits 1925 wurde er niederbayerischer Gaumeister im Leichtgewicht, bei den Wettkämpfen kam es zu einem ersten Treffen mit dem späteren Reichstrainer Josef Zimmermann. 1928 zog Ismayr nach München und begann dort ein Studium der Rechtswissenschaften. Sein sportliches Training setzte er jedoch bei mehreren Sportvereinen fort. Zimmermann holte ihn schließlich 1930 in den SC Roland München, wo er das Training intensivierte.

Nach dem Krieg machte Ismayr auch eine politische Karriere

Binnen eines halben Jahres erreichte Rudolf Ismayr Siege und hohe Platzierungen bei deutschen Meisterschaften und nahm an den Europameisterschaften im Gewichtheben teil. 1931 wurde Ismayr Deutscher Meister und Europameister. Das ermöglichte ihm 1932 die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles, wo er für das Deutsche Reich die erste Goldmedaille im Gewichtheben errang.

Nach den Spielen begann Ismayr mit dem Aufbau der Gewichtheber-Abteilung bei der Sportvereinigung Freising und holte junge Talente wie den späteren Olympiasieger Josef Manger nach Freising. Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1936 in Berlin sprach Rudolf Ismayr den Eid der Sportler. Zudem holte er die Silbermedaille in seiner Gewichtsklasse. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er 1940 als Soldat zum Kriegsdienst eingezogen. 1945 geriet er in britische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 wieder entlassen wurde.

Der starke Mann starb mit 90 Jahren in Marquartstein

Im Nachkriegsdeutschland war Ismayr als Volljurist im Staatsdienst tätig und wandte sich der Friedensbewegung zu. Politisch setzte er sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein und kandidierte 1957, 1961 und 1965 erfolglos für den „Bund der Deutschen“ sowie für die „Deutsche Friedens-Union“ bei den Bundestagswahlen.

Am Ende seiner glanzvollen Sportlerkarriere konnte er auf sieben Deutsche Meistertitel, drei Gewinne der Europameisterschaften, mehrere Weltrekorde und den Olympiasieg von 1932 zurückblicken. Rudi Ismayr starb am 9. Mai 1998 in Marquartstein.“

