„Grad“-Wanderung für Hallenbäder im Kreis Freising: Wassertemperaturen zum Teil runtergefahren

Zwischen 28 und 29 Grad liegt derzeit die Temperatur in der Moosburger Kleinschwimmhalle – rund ein Grad kälter als in der Vorsaison. Die Resonanz der treuen Besucher ist laut Bademeister Rostislav „Slava“ Zinitch sehr positiv: Die meisten seien überrascht, dass die Haller überhaupt noch geöffnet hat.

Energiesparen

Die Verantwortlichen der Hallenbäder im Landkreis Freising sind bemüht, Energie zu sparen, ohne dabei die Kunden zu vergrätzen. Eine „Grad“-Wanderung.

Landkreis – Die ersten Schwimmbäder in Bayern setzten beim Energiesparen zur Kehrtwende an. In Erding etwa lagen die Wassertemperaturen im Nichtschwimmer- und Kinderbecker zuletzt nur noch bei 29 Grad. Die Folge: drastische Besucherrückgänge bis zu 40 Prozent – und eine Rückkehr zu wärmeren Temperaturen. Die Bäder im Landkreis Freising haben von Anfang an andere Lösungen gefunden.

„Ich weiß von Bädern, die nach vorne geprescht und Temperaturen zum Teil um drei Grad runtergefahren haben“, berichtet Alexander Frederking, Leiter des Freisinger Erlebnisschwimmbads fresch. Man selbst habe hingegen einen moderateren Kurs eingeschlagen, mit dem man bisher gut fahre. „Wir haben die Wassertemperatur in allen unseren Becken um je einen Grad gesenkt.“ Mit 27 Grad (zuvor 28 Grad) ist das Sportbecken damit das kälteste. Am anderen Ende der Skala liegt das Kleinkindbecken mit aktuell 33 Grad.

Wasserrutsche wird später eingeschaltet

Um zusätzliche Energie zu sparen, werden im fresch die Attraktionen „optimiert“, wie Frederking es bezeichnet. „Unsere Sprudelliegen werden zum Beispiel in größeren Zeitabständen eingeschaltet, und auch die Rutschen laufen nicht mehr von früh bis spät durch.“ Sie werden statt 9 Uhr erst um 10 Uhr eingeschaltet.

Krein außergewöhnlicher Besucherrückgang im fresch

Der Freisinger Badeleiter glaubt nicht, dass die gesenkten Wassertemperaturen der Hauptgrund dafür sind, dass weniger Menschen ins Hallenbad kommen. „Ich denke eher, dass die Menschen aktuell grundsätzlich sensibler sind, was das Geldausgeben angeht.“ Im fresch verzeichnet er allerdings „keinen außergewöhnlichen Rückgang“ an Besuchern.

Auch in den Anlagen im nördlichen Landkreis haben die Verantwortlichen versucht, die Energiespar-Vorgaben behutsam umzusetzen. So wird die Sauna im Nandlstädter Hallenbad statt wie bisher montags bis freitags nur noch dienstags (Herrentag) und donnerstags (Damentag) eingeheizt. „Außerdem haben wir die Temperatur im Wasser von 29,5 auf 28 Grad reduziert“, sagt Bürgermeister Gerhard Betz. Wie weit man noch senken könne, werde peu à peu ausprobiert.

Betz: „Wir achten dabei auf die Resonanz der Besucher.“ Aktuell, so berichtet der Ortschef, erhalte man aber nur positive Rückmeldungen. „Wir haben ja auch Gäste aus anderen Ortschaften, wo Bäder bereits geschlossen sind. Wegen der Temperatur hat sich noch kein einziger beschwert.“

Ähnlich sieht es in Moosburg aus, wie Bademeister Rostislav „Slava“ Zinitch über die Kleinschwimmhalle unter der Stadthalle erzählt: „Wir haben den Warmbadetag am Mittwoch abgeschafft, jetzt hat das Wasser jeden Tag die gleiche Temperatur – zirka 28 bis 29 Grad.“ Das sei rund ein Grad kälter als in der Vorsaison. Von weiteren Senkungen hält er wenig, „da bei uns vor allem kleine Schulkinder und ältere Leute ins Wasser gehen, etwa zum Gesundheitssport“. Zinitch: „Wir sind kein Sportbad, wo 26 Grad auch reichen.“ Die Resonanz der Gäste sei bislang äußerst positiv, „weil die Leute teilweise überrascht sind, dass wir immer noch auf haben“.

Obwohl die Moosburger Kleinschwimmhalle nur über ein kleines Becken mit rund 16 Metern Länge verfügt, sei die Auslastung laut Zinitch „ganz ordentlich“: Im Schnitt besuchen pro Tag 100 Leute das Moosburger Hallenbad. Das derzeit im Bau befindliche neue Hallenbad in der Bonau konnte wegen Handwerker-Pfusches nicht wie geplant in die Wintersaison 2021/22 starten.

neufun: Wassertemperatur runter - trotz vereinzelter Beschwerden

Im Neufahrner neufun hat man in Anbetracht der Energiekrise die Wassertemperatur um ein bis zwei Grad abgesenkt. Im Schwimmerbecken badet man derzeit bei 27 Grad, im Nichtschwimmerbecken bei 30 und im Warmfreibecken und Babypool bei 32 Grad, wobei die Lufttemperatur innen jeweils um zwei Grad höher ist. Außerdem werden die Blockhaus- und die 85-Grad-Sauna bei geringem Besucheraufkommen geschlossen. Die Reaktionen der Besucher auf diese Maßnahmen, so neufun-Mitarbeiterin Tanja Voges, seien geteilt: Als andere Bäder geschlossen hatten (beispielsweise Unterschleißheim und das fresch), seien die meisten Besucher froh gewesen, „dass wir überhaupt geöffnet hatten“.

Jetzt gebe es schon Besucher, die sich über das etwas kältere Wasser beschweren – vor allem solche, die aus medizinischen Gründen kommen. Und es gebe auch solche Gäste, die grundsätzlich die Notwendigkeit von Einsparmaßnahmen nicht sehen würden. Aber die meisten Besucher hätten kein Problem damit, dass die Wassertemperatur um ein oder zwei Grad abgesenkt worden sei. Manche, so die Erfahrung von Voges, fänden es sogar besser, weil sie dann nicht ins Schwitzen geraten, wenn sie im neufun ihre Bahnen ziehen.

