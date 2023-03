Griechische Freising-Mission trotz Flughafen-Streiks erfolgreich

Von: Manuel Eser

Sie präsentierten stolz ihr Schulbanner: Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte des Gymnasiums Ekpaidevtiria Georgiou Zoi aus Athen wurden im Freisinger Rathaus willkommen geheißen. © Lehmann

Trotz Streik am Flughafen schafften es griechische Austauschschüler rechtzeitig nach Freisings ins Dom-Gymnasium. Dank großer Reaktionsschnelligkeit.

Freising - Sie hatten Glück im Unglück: Eigentlich wollten die griechischen Austauschschüler des Domgymnasiums am Sonntag in Freising ankommen. Doch der Streik am Flughafen machte die lang gehegten Planung zunichte. Dank großer Reaktionsschnelligkeit der Lehrkräfte aus Athen konnte die Mission dennoch zum Erfolg geführt werden. Wie Manfred Röder, Leiter des Domgymnasiums, dem FT verriet, war es der griechischen Delegation im letzten Moment noch gelungen, ihren Flug umzubuchen. So kam der Besuch bereits am Samstag in Freising an. Entsprechend akklimatisiert waren die Neuntklässler des Gymnasium Ekpaidevtiria Georgiou Zoi aus Athen, als sie am Montagvormittag im Freisinger Rathaus empfangen wurden.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hieß Jugendliche und Lehrkräfte willkommen. „Schön, dass ihr trotz aller widrigen Umstände hier seid.“ Der OB stellte den Gästen Freising als geschichtsträchtige Stadt vor, die bereits vor 1300 Jahren gegründet worden sei, wobei er nach einem kurzen Moment des Nachsinnens heiter hinzufügte: „Es ist natürlich schwierig, von einer historischen Stadt zu sprechen, wenn man Gäste aus Athen da hat.“ Die Besiedlungsgeschichte der griechischen Hauptstadt reicht 7500 Jahre zurück.

Der OB empfing die jungen Griechen höchstpersönlich

Eschenbacher betonte, dass ein Schüleraustausch nicht nur eine gute Chance sei, neue Freunde zu treffen, sondern gesellschaftspolitisch wichtig sei. „Es zeigt, dass wir auf der Welt zusammengehören.“ Schulleiter Manfred Röder bedankte sich, dass sich der OB für den Empfang persönlich Zeit genommen habe. „Das ist nicht selbstverständlich, aber ein schönes Zeichen, dass die Stadt dem europäischen Gedanken eine große Bedeutung beimisst.“

Die griechischen Gäste bleiben noch bis Samstag in Freising. Auf dem Programm stehen unter anderem das Deutsche Museum, Kloster Andechs und die Allianz-Arena. Auch ein Münchner Stadtrundgang und eine Stadtrallye durch Freising sind geplant.

Neben den Gästen aus Griechenland halten sich derzeit auch französische Austauschschüler des Domgymnasiums in Freising auf, die ebenfalls vom Rathauschef willkommen geheißen wurden.