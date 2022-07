Größter Biergarten Freisings an neuem Standort: 41. Altstadtfest wird ausgelassen gefeiert

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Schwungvoll ging es zu späterer Stunde in der Unteren Hauptstraße zu, als Berni und Konsorten für die musikalische Unterhaltung zuständig waren. © Lehmann

Zum ersten Mal nach 40 Jahren fand das Freisinger Altstadtfest an einem anderen Standort statt. Dabei büßte die Veranstaltung nichts von ihrer Stimmung ein.

Freising – Die Untere Hauptstraße hat ihre Feuertaufe bestanden. Nach 40 Altstadtfesten, die die Massen auf den Marienplatz und in die Obere Hauptstraße lockten, war es am Samstag bei der 41. Auflage des größten Biergartens Freisings zum ersten Mal die Untere Altstadt, in der die Gäste das Bier, die Schmankerl und die Sonne genossen – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Bei bestem Wetter und Musik ließen sich die Besucherinnen und Besucher erfrischende Getränke und sonstige Schmankerl schmecken. © Lehmann

Der Grund für die „Biergarten“-Premiere in der Unteren Altstadt: die Bauarbeiten zur Moosachöffnung in der Oberen Hauptstraße. Dass nicht nur diese örtliche Neuerung, sondern auch personelle Veränderungen sowohl bei den Ansprechpartnern in der Stadt als auch bei den Brauereien das 41. Altstadtfest für den Stadtverband für Sport und für die mehr als 15 beteiligten Vereine zu einer besonderen Herausforderung machten, davon bekam das Volk nichts mit, als an jenem Samstag die Innenstadt zur Fußgängerzone erklärt wurde und Biertischgarnituren so weit das Auge reicht das Bild prägten. Und auch daran, dass man nur über die Hauptzugänge an der Oberen Hauptstraße, Bahnhofstraße, Ziegelgasse, Rindermarkt und Unteren Hauptstraße die Partymeile erreichen konnte, hatte man sich schon aus den Vor-Corona-Zeiten gewöhnt. Einem ausgelassenen Fest stand also nichts im Weg.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Genau das war es dann auch, was die Besucherinnen und Besucher erleben durften: herrliches Wetter, eine wunderbare Kulisse, fröhliche Menschen und eine angenehme weiß-blaue Atmosphäre. Ab 16 Uhr ging es offiziell los: Die Freisinger Stadtkapelle startete unter der Leitung von Jürgen Wüst auf der Bühne am Marienplatz und wurde dann von den Holledauer Musikanten abgelöst. In der Unteren Hauptstraße sorgte zunächst die Bigband des Camerloher-Gymnasiums für gute Laune, im Anschluss daran waren Berni und Konsorten für die musikalische Unterhaltung der kleinen und großen Gäste zuständig.

Flanieren und schlendern, sitzen und ratschen, trinken und essen – es war wieder Zeit für bajuwarische Lebensart im Herzen von Altbayern. Und weil das Freisinger Altstadtfest schon immer ein Fest für die ganze Familie war, hielten Baustellen und Corona-Zwangspause in diesem Jahr die Stadtjugendpflege nicht davon ab, mit ihrem Spielbus vor Ort zu sein – und zwar am Ende der Unteren Hauptstraße. Feuertaufe bestanden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising