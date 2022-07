Großer Bahnhof in Freising für Mutter Natur

Abendlicher Spaziergang mit Experten zum Thema Wald auf Moorstandorten. Mit dabei waren Förster Bernhard Söllner (vorne l.) und Stefan Müller-Krönling (daneben). © Michalek

Freisinger Umwelttage landen mit buntem Programm einen großen Erfolg

Freising – „Irgendwann wäre alles weg“: So drastisch schilderte Martina Schlaipfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin der HSWT, am vergangenen Samstag den Zustand des Freisinger Moors – jedenfalls, wenn nicht nachgewässert werden würde. Der Infostand der Hochschule war aber nur einer von vielen Höhepunkten, die der Freisinger Umwelttag zu bieten hatte. Besonders die Exkursionen via Fahrrad ins Moos stießen auf großes Interesse. „Heuer wird wieder einmal sehr viel geboten“, so OB Tobias Eschenbacher in seiner Eröffnungsrede am Samstag. Da das Thema Freisinger Moos nichts an Aktualität verloren habe, freute ihn zweierlei besonders: die hohe Zahl der Moos-Touren bei besten Radl-Wetter und der riesige Erfolg des Gestaltungs-Wettbewerbs „Übers Jahr viel los im Moos“.

Info-Kaleidoskop

Dass die Themen Umwelt- und Naturschutz die Leute umtreibt, bewies das rege Interesse an den zahlreichen Info-Ständen, die an der Unteren Hauptstraße aufgestellt worden waren – darunter eben auch jener von der HSWT. Anhand einer Bodenprobe an einem Metermaß konnten die Interessierten den Schwund des Freisinger Moors innerhalb der vergangenen 100 Jahre aufgrund der Trockenlegung deutlich sehen. „Hier fehlt schon ein Meter, und wenn nichts gemacht wird, geht das einfach weiter“, erklärte Schlaipfer. Die Lösung: Nachvernässung so schnell wie möglich.

So schnell wie möglich will Andreas Kagermeier die Unterschriften für den Radentscheid Bayern zusammenhaben, der sich ein paar Meter weiter zusammen mit Max Betzenbichler über die „große Resonanz“ der Unterschriftkampagne in Freising freute. Freude aufgrund des großen Interesses an Balkon-Photovoltaik-Anlagen gab es bei Sepp Beck von der Agenda21-Gruppe „Energie und Klimaschutz“, wie auch bei den Imkern, bei denen verschiedenster Honig durchprobiert werden konnte.

Mit Bodenprobe und Metermaß zeigte Martina Schlaipfer (HSWT) den Schwund des Freisinger Moors. © Michalek

Kreative Ansätze

Unglaublich begeistert von dem gewaltigen Erfolg des Wettbewerbs „Übers Jahr viel los im Moos“ war neben Eschenbacher auch der Umweltreferent der Stadt Freising, Manfred Drobny, der zusammen mit dem OB die Siegerehrungen durchführte. Auch hier war die Resonanz auf die Bürger-Abstimmung enorm, wie Drobny ausführte. Über 750 Freisinger haben an der Auswahl der besten Werke teilgenommen. Mit Einkaufsgutscheinen und einem exklusiven „Moor-Memory“ wurden in der der Kategorie „Malen, Basteln und Gestalten“ ausgezeichnet: Nicola Fritsche, die Klasse 3 a vom Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) Pulling und Julien Ebeling aus der Klasse 4 a vom SFZ: Sie bekamen jeweils den dritten Preis.

Viele Exkursionen

Der zweite Preis ging an Anna-Lena Schöffmann (Klasse 4 a, SFZ), der erste unter tosendem Applaus an den Kinderhort an der Kammergasse. In der Kategorie „Foto, Film und Video“ holte sich Gisela Arneth, den zweiten Preis, ebenso die Klasse 5 b vom Camerloher Gymnasium für ihre Video-Theateraufführung. Für einen Film mit einem Affen als Protagonisten erhielt die Klasse 8 b vom SFZ Pulling den ersten Preis, der mit Gutscheinen der Active-City im Wert von 300 Euro bedacht wurde. Für Drobny war die Wettbewerbsaktion rund ums Thema Freisinger Moos aufgrund der gewaltigen Beteiligung vor allem eines: „Ein riesiger Erfolg.“

Ein riesiger Erfolg waren auch die zahlreichen Exkursionen. Ob nun „Tagfalter und Blüten im Niedermoor“ oder „In der Nacht wird das Moos lebendig“. Das Programm bot für jeden Naturliebhaber etwas.

Eindrucksvoll war die Tour „Moorwald im Freisinger Moos“, eine Radtour durch das Giggenhausener Moos, das aufgrund des guten Moor-Zustands ungewöhnliche Einblicke in die spezielle Flora und Fauna bietet. Zusammen mit Stefan Müller-Kroehling von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erkundeten über zehn Interessierte das geheimnisvolle Land der Laufkäfer. Heimisch fühlt sich laut dem Revierführer von der Bayerischen Forstverwaltung Bernhard Söllner dort auch der Biber, der durch sein Werkeln das Moos nass gehalten habe.

Richard Lorenz

