„Der beste Druck ist der in der Wahlurne“: Grüne diskutieren in Regionskonferenz Ultrafeinstaub und Fluglärm

„Saubere Luft und ruhige Nächte“: Wie das mit Blick auf den Flughafen gelingen kann, diskutierten die Teilnehmer des Grünen-Fachtags. © Lehmann

Um Ultrafeinstaub und Lärm in der Flughafenregion ging es bei der Regionalkonferenz der Grünen in Freising. Bei einigen Teilnehmern lagen die Nerven blank.

Freising - Grünen-Bundestagsabgeordnetem Leon Eckert ist eines wichtig: „Es geht um Fairness der Flughäfen gegenüber den Anwohnerinnen und Anwohner.“ Weil die Themen Fluglärm und Ultrafeinstaubbelastung nach wie vor viele Freisinger umtreibt, setzte Eckert den Schwerpunkt der diesjährigen Regionalkonferenz der Grünen darauf – und zwar unter dem Motto „Saubere Luft und ruhige Nächte – Was tun gegen Ultrafeinstaub und Lärm in der Flughafenregion?“ Das Ergebnis des Fachtags: ein Maßnahmenpapier, mit dem Eckert mit MdL Johannes Becher politische Forderungen auf den Weg bringen will.

„Es ist Aufgabe der Politik, verschiedene berechtigte gesellschaftliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Einerseits sind der Flughafen München und viele andere deutsche Flughäfen als Unternehmen Teil unserer ökonomischen Grundlage. Andererseits müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen in den Flughafenregionen besser geschützt werden“, so Eckert, der zahlreiche Referenten eingeladen hatte. Die zentrale Frage war dann freilich jene, die seit Jahren Bürger, Kommunalpolitiker und den Bürgerverein umtreibt: Wie können Menschen besser vor den negativen Auswirkungen von Ultrafeinstaub und Fluglärm geschützt werden?

Eckert: „Die dritte Start- und Landebahn gehört endgültig beerdigt“

Neu, so die Referenten unisono, seien die Erkenntnisse nicht: Lärm und Ultrafeinstaub können krank machen. Das Problem, vor allem in puncto Ultrafeinstaub: Es fehlt an verbindlichen Grenzwerten, und das, obwohl Ultrafeinstaub über die Lungen in die Blutbahn gelangen könne, wie Dr. Kathrin Wolf und Dr. Josef Cyrys vom Helmholtz Zentrum München ausführten.

Auch eine unendliche Geschichte: Fluglärm. „Die gesundheitlichen Auswirkungen von Fluglärm für die Bevölkerung sind erheblich. Wir brauchen dringend eine bessere Nachtflugregelung und mehr Schutz für die Menschen der Region“, betonte Becher. „Es braucht dringend weiterer Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen, weniger Flugverkehr insgesamt und insbesondere weniger Nachtflüge.“ Die Flughafen München GmbH gehöre zu 100 Prozent der öffentlichen Hand und habe daher eine besondere Verantwortung. Hier sei gerade der Freistaat mit der Bayerischen Staatsregierung als Mehrheitseigner gefordert. Eckert betonte: „Die dritte Start- und Landebahn gehört endgültig beerdigt und das Baurecht aufgehoben.“

Gemeinsames Maßnahmenpapier soll in den kommenden Tagen noch ausgearbeitet werden

Und weil Eckert Nägel mit Köpfen machen wollte, formulierte er zusammen mit Becher dann ein Maßnahmenpapier, das in den kommenden Tagen noch ausgearbeitet werden soll. Enthalten darin sind acht Punkte: keine dritte Start- und Landebahn am Flughafen München und bundesweit keine neue Flughafeninfrastruktur, die bundesweite Ausweitung von Nachtflugverboten, die Anpassung der Besteuerung des Flugverkehrs, die Reduktion der Belastung durch gesundheitsschädlichen Ultrafeinstaub bis 2030, die Änderungen der Entgeltordnung des Flughafens, wie auch verpflichtende Messung von Ultrafeinstaubkonzentrationen, Streichungen von Flugverbindung mit sehr kurzer Flugzeit und die Erstellung von Langzeitstudien über den Gesundheitseinfluss des Flughafens auf Mitarbeitende.

Dass bei den rund 40 Anwesenden teilweise die Nerven blank liegen, war in den Wortbeiträgen hörbar, etwa: Das mit den Grenzwerten sei „eine Unverschämtheit – wenn ich E605 saufe, dann brauche ich ja auch keine Grenzwerte, da weiß ich auch so, dass es giftig ist.“ MdL Becher meinte abschließend: „Der beste Druck, den die Politik bekommen kann, ist der Druck in der Wahlurne.“

Richard Lorenz