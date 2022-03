Das Warten hat ein Ende: Freising gibt grünes Licht für Mietspiegel

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Was kostet das Wohnen in Freising? Ein Mietspiegel bietet einen Überblick über die örtlichen Mietpreise. Für die Domstadt wird jetzt so eine Aufstellung verfasst. © Armin Weigel/DPA

Über Jahre war die SPD mit ihren Anträgen für einen Mietspiegel gescheitert. Jetzt hat der Finanzausschuss beschlossen, die Erarbeitung der Aufstellung zu beauftragen.

Freising – Das EMA-Institut für empirische Marktanalysen darf sich jetzt an die Arbeit machen. Auslöser für diese Entscheidung war zum einen, dass man bereits in den Haushaltsberatungen für 2022 Finanzmittel für diesen Schritt bereitgestellt hatte, zum anderen, dass Mitte 2021 der Bundestag ein Mietspiegelreformgesetz verabschiedet hatte, das einen solchen Mietspiegel für Kommunen mit mehr als 50 000 Einwohnern vorschreibt, wie Stadtdirektor Gerhard Koch am Montag erläuterte. Der Finanzausschuss hatte deshalb nur die Frage zu klären, ob man einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel wolle.

Die Richtung

Die Richtung war vorgegeben: „Wenn wir es machen, dann auch g’scheit“, hatte OB Tobias Eschenbacher für einen qualifizierten Mietspiegel geworben. Und auch Oliver Trinkaus vom EMA-Institut empfahl diese Variante. Denn, so ein Grund: Bei einem einfachen Mietspiegel könne man die so wichtige ortsübliche Vergleichsmiete mehr oder minder auskarteln, fast jeden x-beliebigen Preis für Mietwohnungen einsetzen. Und das sei ein Problem. Anders beim qualifizierten Mietspiegel, der sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Datenauswertung auf Basis von wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt werde.

Der Sinn und Zweck

Sinn und Zweck eines solchen Mietspegels seien beispielsweise die Rolle als Beitrag zum sozialen Frieden, die Möglichkeit, überhöhte Mietpreise zu verfolgen („Mietwucher ist eine Straftat“), auch den Kommunen als Vermieter und Mieter Sicherheit zu verschaffen, den kommunalen Wohnungsbestand bewerten und Höchstmieten im sozialen Wohnungsbau festlegen zu können sowie vieles andere mehr.

So werde Markttransparenz auf dem Wohnungsmarkt geschaffen, liege ein Beweis- und Erkenntnismittel bei einem Rechtsstreit vor, sei der Marktwert einer Immobilie zu bestimmen und sei eine Berechnungsgrundlage bei der Festlegung von Konditionen für eine Kreditvorgabe vorhanden, zählte Trinkaus auf.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Lesen Sie auch Köln: Polizei wärmt jahrzehntalte „Cold Cases“ wieder auf Eine erstochene Prostituierte, eine skelettierte Sumpf-Leiche, ein ausgesetztes Baby: Eine neue Ermittlungsgruppe der Kölner Polizei wühlt sich in den kommenden Jahren durch ungeklärte Kriminalfälle aus fünf Jahrzehnten. Die Beamten wollen endlich die Täter finden. Köln: Polizei wärmt jahrzehntalte „Cold Cases“ wieder auf Abtreibung nach Vergewaltigung in Ecuador nun erlaubt Ein neues Gesetz in Ecuador erlaubt nun Frauen über 18 Jahren, die vergewaltigt wurden, bis zur zwölften Woche abzutreiben. Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso, ein überzeugter Katholik, muss dem Gesetz noch zustimmen. Abtreibung nach Vergewaltigung in Ecuador nun erlaubt

Die Frage

Die Frage, die immer wieder gestellt wurde, als man über die Einführung eines Mietspiegels diskutiert hatte, stellte OB Eschenbacher: Könnte es passieren, dass ein Mietspiegel die Mieten auch verteuert? Die Antwort von Trinkaus war deutlich: das könne zwar grundsätzlich passieren, aber alle Erfahrungen und Erkenntnisse, die er und das EMA-Institut aus der Erstellung von bisher rund 200 Mietspiegeln hätten, sei, dass das nicht passiere. Wichtig: Wenn am Ende der rund ein Jahr dauernden Erstellung ein Quadratmeterpreis je nach Ausstattung, Lage, Größe & Co. feststeht, kann ein Vermieter davon zehn bis 15 Prozent abweichen – nach oben, aber auch nach unten.

Für die Mitglieder des Finanzausschusses war nach all dem klar: Die Stadt Freising benötigt einen qualifizierten Mietspiegel. Jetzt macht sich das EMA-Institut an die Arbeit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.