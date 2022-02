Gute Noten für Kinderbetreuung im Kreis Freising, aber noch gibt‘s Baustellen

Von: Andreas Beschorner

Vieles läuft schon rund bei der Kinderbetreuung im Kreis Freising. Vor allem bei den ganz Kleinen aber wünschen sich die Eltern mehr wohnortnahe Angebote. © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Eltern wünschen sich bei der Kinderbetreuung im Kreis Freising mehr wohnortnahe Angebote. Und das Personal fühlt sich schlecht bezahlt.

Freising – Wie steht es um die Kindertagesbetreuung im Landkreis Freising? Ist das Angebot an Krippen-, Kita- und Hortplätzen ausreichend? Wie zufrieden sind die Eltern? Was sagen die Kinder? Und wie beurteilen Träger und Personal die Situation? Fragen über Fragen. Antworten gab es im Jugendhilfeausschuss von Daniela Mertl, die die Resultate der neuen Jugendhilfeplanung für diesen Bereich vorstellte.

130 Kinderbetreuungseinrichtungen mit 9754 Plätzen gibt es im Landkreis, dazu 380 Plätze in der Kindertagespflege, außerdem die Mittagsbetreuungen in 20 Gemeinden, offene Ganztagesangebote in sechs und gebundene Ganztagesklassen in vier Kommunen – so der Stand der Dinge. Das Fazit, wie es Mertl zog: Das Angebot sei für alle Altersstufen vielfältig, vor allem im Bereich der Schulkindbetreuung sei eine steigender Betreuungsbedarf zu erwarten.

77 Prozent der Kinder fühlen sich wohl

Wie Mertl berichtete, habe sie bei Eltern, Kindern, Trägern und Erzieherinnen Fragebögen verteilt, die Antworten ausgewertet. Einige Ergebnisse: Die größte Unzufriedenheit herrscht bei den Eltern der Unter-Drei-Jährigen (28 Prozent), Eltern wünschten sich eine wohnortnahe Betreuung und mehr Flexibilität.

Und die Kinder? 77 Prozent gaben an, gerne in den Hort beziehungsweise die Mittagsbetreuung zu gehen. Spielen, vor allem im Garten, steht ganz hoch im Kurs. Wenn Erzieherinnen „schreien“ und das Corona-Virus – beides haben Kinder gar nicht gern. Fazit: Die betreuten Kinder fühlten sich überwiegend wohl in den Einrichtungen, auf die Garten-Gestaltung als Spielraum sollte mehr geachtet werden.

Und das Personal? Vielen gefällt ihr Job, nicht aber die Bezahlung

Die Befragung der Träger ergab vor allem das, was man schon wusste: Personal zu finden, sei schwierig. Ein Drittel der freien Stellen seien länger als drei Monate unbesetzt. Auch eine wichtige Erkenntnis: Die neuen Ausbildungsmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen wie Optiprax und Assistenzkraft-Modell seien „noch eher unbekannt“ und würden häufig kritisch gesehen, so Mertl.

Und das Personal? 70 Prozent gaben an, mit ihrer Arbeitszeit zufrieden zu sein, 67 Prozent wünschen sich eine bessere Bezahlung, für 45 Prozent wäre ein höherer Personalschlüssel wichtig. Fazit aus der Befragung des Personals: Die größte Unzufriedenheit herrscht bei Kräften im Krippenbereich, Inklusion werde von vielen als Belastung empfunden, die Einarbeitung sei häufig nicht zufriedenstellend.

Fazit: Krippenplätze müssen ausgebaut werden

Aus all dem würden sich folgende Herausforderungen für den Landkreis ergeben, zählte Mertl auf: ein weiterer Ausbau der Krippenplätze, Kampf gegen den Fachkräftemangel, und auch mehr Informationen für die Eltern, die sich teilweise nicht genügend in Kenntnis gesetzt fühlen. Maßnahmen dafür hatte sich Mertl schon überlegt: Es brauche etwa eine verstärkte Aus- und Weiterbildung von Fachkräften. Möglich wäre auch eine „Sozialmesse“ explizit für soziale Berufe zur Anwerbung und besseren öffentlichen Darstellung. Am Thema Inklusion werde in Form einer Bachelorarbeit intensiv gearbeitet, konnte Mertl auch noch berichten.

