„Haben das Beste rausgeholt“: Zeugnisfeier am Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising

Vor der Übergabe der Abiturzeugnisse stellten sich die Absolventinnen und Absolventen des Josef-Hofmiller-Gymnasiums zum Gruppenfoto auf. © Lehmann

Die 85 Absolventen des Freisinger Josef-Hofmiller-Gymnasiums wurden am Freitag feierlich verabschiedet. Dabei fielen durchwegs besondere Worte.

Freising – Der Wunsch von Oberstufenkoordinatorin Bettina Lohs zum Schluss ihrer berührenden Rede zur Abiturzeugnisvergabe am Josef-Hofmiller-Gymnasium (JoHo) sorgte für so manche Träne: „Ich wünsche euch, dass eines Tages durch das Zuhause, das ihr euch aufbaut, Kinderfüße trippeln und die Wände wackeln von ihrem Lachen. Denn Kinder sind das Beste!“

85 junge Erwachsene wurden am Freitag mit dem Abiturzeugnis in der Hand in die „Freiheit“ entlassen. Für viele war es ein Abschiednehmen von einer Schule, in der sie die „beste Zeit“ ihres Lebens verbracht haben, wie es die Abiturientin Amelie Dörr in ihrer Abschlussrede formulierte.

Immer wieder Gänsehautmomente

Die Worte zum Abschied der JoHo-Absolvia 2022 waren durchgehend besondere. Am Prägnantesten war die über 30 Minuten lange Rede von Lohs, die – deutlich berührt von einem der leistungsstärksten Jahrgänge der Schule mit einem Schnitt von 2,13 – immer wieder für Gänsehautmomente sorgte. Durch viel Arbeit und noch mehr Engagement seien die Schüler zu Baumeistern ihres Lebens geworden. „Manche von euch wurden von Schicksalsschlägen heimgesucht, die beinahe die ganze Arbeit in Schutt und Asche gelegt hätten.“

Dennoch: „Tapfer habt ihr euch aufgerappelt und aus den Scherben Neues erschaffen. Dafür drücke ich auch meine große Hochachtung aus.“ Trotz sämtlicher Widrigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie habe die Absolvia Großartiges geleistet und sei zu „klugen, kritisch denkenden jungen Menschen herangewachsen, die ein wertschätzendes Miteinander leben“. Bettina Lohs abschließendes Anliegen: „Seid voller Selbstvertrauen, aber nicht überheblich. Kraftvoll, aber nicht leichtsinnig.“

„Nutzen sie all die Chancen, die ihnen das Leben bieten wird, mit klarem Geist und Mut.“ Das gab Schulleiterin Susanna Räde den jungen Menschen mit. Eine wichtige Aufgabe ist es laut Räde, die Freiheit zu schützen und zu nutzen – und mit dieser Freiheit auch die Demokratie vor Schäden zu bewahren. Für Räde eine aktuelle, ganz besondere Freiheit: „Gott sei Dank ist nichts mehr zu spüren von staatlich verordneten Kontaktverboten, Masken- und Testpflichten.“ Was die Schulleiterin den Abiturienten wünschte: „Finden sie tiefe Freundschaften, mindestens eine große Liebe, beruflichen Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Und verlieren sie bitte niemals die innere Freiheit, um das Leben so zu gestalten, wie sie das für richtig halten.“

Herzklopfen damals und heute

„Wir haben das Beste rausgeholt“, resümierte Amelie Dörr als Vertreterin der Abiturienten. Wenngleich durch die Pandemie viele Erinnerungen wie Schulfahrten verpasst worden. Dennoch sei der Jahrgang ein ganz besonderer gewesen und Erlebnisse wie das Antenne-Bayern-Pausenhofkonzert seien unvergesslich. „Als wir hier unseren Schnuppertag zum Übertritt hatten, hatten wir alle Herzklopfen – und heute ist das wieder so“, schloss Dörr ihre bewegende Rede.

Bewegend, wenngleich ein wenig anders, waren auch die Worte des Abiturienten Benjamin Schiebel, der in bester Lenny-Bruce-Manier einen Rückblick wagte. „Störenfriede wurden hier zeitweise zu wohlerzogenen Menschen“, erklärte Schiebel. „Heute sind wir nicht weniger als die zukünftige Elite dieses Landes.“ Mit viel Augenzwinkern und einem ausgeprägten Satire-Talent imitierte er Lehrer und plauderte aus dem Nähkästchen der Schulzeit. Zum Schluss allerdings wurde auch er leise: „Danke Mama und danke Papa – ohne euch hätten wir das Abitur nicht erreicht.“

Richard Lorenz

