Häns Czernik verlässt Freisings Kult-Band Luz amoi

Von: Andreas Beschorner

Auch solo bereits erfolgreich: Häns Czernik hat 2022 den Anerkennungspreis des Landkreises erhalten. © privat

Das schlug in der Freisinger Musikszene wie eine Bombe ein: Häns Czernik verlässt Luz amoi. Hier die Gründe, die er dem Tagblatt schilderte.

Freising – 17 Jahre lang war Häns Czernik die tragende Stimme und der Multiinstrumentalist schlechthin von Luz amoi. Damit ist es jetzt vorbei. Gegenüber dem Freisinger Tagblatt hat sich Kulturpreisträger Johannes Czernik erstmals über die Beweggründe für seinen Ausstieg geäußert. Ebenso wie Häns Czernik hat auch Manuela Schwarz den Ausstieg aus der Band bekannt gegeben, die Trennung ist bereits vollzogen: Am 14. Oktober fand das letzte öffentliche Konzert von Luz amoi in der Besetzung mit den beiden statt.

Nach 17 Jahren war ein Tapetenwechsel nötig

Czernik betont, dass man keinesfalls im Streit auseinandergegangen sei, und nennt andere Gründe für die Trennung von der Formation. Schon vor einem Jahr, so sagte er auf Nachfrage des FT, habe sich die Gruppe zusammengesetzt und darüber geredet, wie es denn angesichts geplanter neuer Projekte bei jedem Einzelnen so aussehe. Und schon da habe er mitgeteilt, dass er nicht alles, was Bandgründer Stefan Pellmaier in nächster Zeit vorhabe, „mittragen“ könne. Nach 17 Jahren habe er zudem einfach auch einmal einen „Tapetenwechsel“ gebraucht. Luz amoi sei schon ein aufwändiges Projekt, das viel Zeit beanspruche, an dem auch viele andere Dinge dranhingen. Jetzt aber sei es Zeit für etwas anderes.

Da war er noch die tragende Stimme von Luz amoi: Häns Czernik hat die Freisinger Kultformation nach 17 gemeinsamen Jahren verlassen. © Archiv-Foto: Martin

Czernik will sich jetzt verstärkt um Solo-Projekte kümmern

Der 41-Jährige will sich künftig mehr um Soloprojekte kümmern, bei denen eben – anders als bei Luz amoi – nicht alles mit anderen Musikern abgestimmt werden müsse, bei denen es flexibler zugehe, bei denen auch er nicht in ein festes Korsett gezwängt sei. Und dafür müsse der Kopf frei sein. Es sei eine tolle Zeit gewesen mit Luz amoi. „Aber jetzt ist eben Zeit für etwas anderes“, betont der Mann, der gerade den Anerkennungspreis des Kulturpreises des Landkreises in Empfang genommen hat.

Ähnlich liest sich das übrigens auf der Homepage von Luz amoi: Es habe „weder Ärger noch Streit oder andere Unstimmigkeiten“ gegeben. Dass Manuela Schwarz und Häns Czernik die Band verlassen, sei „natürlich mega-schade“. Aber vielleicht sei es nach so langer Zeit, möglicherweise durch die lange Pause aufgrund der Corona-Pandemie bedingt, auch verständlich, dass man seine Prioritäten „plötzlich anders setzt“. Und: „Es war eine saugeile Zeit!“

Zusatz-Info: Luz amoi gehen mit neuer Formation in die Weihnachtskonzerte.

Ja, ist denn schon Weihnachten? Liest man die News von Luz Amoi könnte man tatsächlich fast denken, das Christkindl steht vor der Tür. Denn die Freisinger Kulturpreisträger von 2013 starten nach der Corona-Zwangspause mit einer umfangreichen Weihnachtstour. Neuigkeiten gibt es in der Besetzung, denn hier gibt es gleich zwei personelle Veränderungen: Häns Czernik und Manuela Schwarz sind ausgeschieden.

„Diese Entscheidungen bedauere ich sehr“, betonte der Luz-Amoi-Kopf Stefan Pellmaier. Allerdings möchte er jetzt den Blick unbedingt mit vielen neuen Ideen und ungebremsten Tatendrang nach vorne richten. Pellmaier ist auch sehr zuversichtlich, dass trotz neuer Musiker der altbekannte und überaus beliebte Luz Amoi-Sound fortgeführt und weiterentwickelt werden könne. Luz Amoi setzt sich nun aktuell für die Weihnachts-Tour wie folgt zusammen: Stefan Pellmaier (Akkordeon, Percussion, Gesang), Stefanie Pellmaier (Geige), Nick Hogl (Bass), Richard Gilch (Gitarre), Sabrina Walter (Hackbrett, Harfe) und Bartholomäus Schlüter (Klarinette, Fagott, Saxophon).

Als Geschenk für ihre Fans gehen nun Luz Amoi unter dem Motto „In dulci jubilo“ auf Weihnachtstour mit insgesamt 20 Konzerten – mit neuen Songs und altbekannten Werken. Der Startschuss fällt in Oberappersdorf, in der St.-Georg-Kirche am 25. November um 20 Uhr. Karten gibt es dafür bei Schreibwarten Koppe in Zolling.

Weiter geht es am 11. Dezember mit dem traditionellen Dom-Konzert in Freising, und zwar um 17 und 19.30 Uhr. Vorverkaufsbeginn für das Dom-Doppelkonzert ist am 24. Oktober, Karten gibt es bei der Touristinfo Freising, im Dombergladen oder unter www.vibus.de. Am 16. Dezember gastiert Luz Amoi dann in der St.-Franziskus-Kirche in Neufahrn, Beginn: 20 Uhr. Karten für das Neufahrn-Konzert sind erhältlich im Pfarrbüro Neufahrn oder unter www.eventim.de

Das besondere Highlight für Luz Amoi wie auch für ihre Fans: Am Heiligen Abend ab 15 Uhr sorgen sie in der Weihnachtssendung „Wir in Bayern“ im Bayerischen Fernsehen für die nötige Stimmung beim Warten auf das Christkindl.

Richard Lorenz

