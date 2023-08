Häusliche und sexualisierte Gewalt nehmen im Kreis Freising zu - gerade in den Sommerferien

Teilen

Fälle von häuslicher und sexualisierter Gewalt nehmen auch im Landkreis Freising zu. Symbolbild: Gambarini/DPA © Maurizio Gambarini

Pro Tag werden in Deutschland knapp 660 Menschen von häuslicher Gewalt. Der Kreis Freising bildet dabei keine Ausnahme – gerade in den Sommerferien.

Freising – Seit Jahren nehmen die Fälle von häuslicher Gewalt deutschlandweit zu. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser alleine von 2021 auf 2022 um 8,5 Prozent. Häusliche Gewalt umfasst alle Formen körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt, bei denen Täter und Opfer in einer partnerschaftlichen Beziehung zueinanderstehen. In rund vier von fünf Fällen ist das Opfer weiblich. Die steigenden Fallzahlen spiegeln sich auch in der Region Freising wider. Die Hilfsstellen stoßen an ihre Grenzen.

90 Frauen suchten im ersten Halbjahr 2023 Hilfe

Das Frauenhaus Freising, in dem Frauen mit ihren Kindern Schutz vor ihren gewalttätigen Partnern finden können, verzeichnet eine steigende Anzahl an Anfragen. Im ersten Halbjahr 2023 meldeten sich dort rund 90 Frauen. Im selben Zeitraum 2022 war es etwa ein Drittel weniger. „Auch wenn alle Plätze im Frauenhaus belegt sind, können wir rund um die Uhr Unterstützung anbieten. Falls notwendig, vermitteln wir eine Frau in ein anderes Frauenhaus weiter“, erklärt Veronika Kimmelmann. Sie leitet das Frauenhaus, das unter der Trägerschaft der Diakonie Freising steht.

Kimmelmann rät grundsätzlich jeder betroffenen Frau, sich Hilfe zu holen. Dafür gibt es spezielle Angebote, etwa die Freisinger Fachberatungsstelle „HilDa“ – Hilfe ist da – unter der Leitung von Christina Mayer. „Wir bieten betroffenen Frauen eine Anlaufstelle. Als Beraterinnen unterstützen wir auf vielfältige Weise, indem wir Schutzkonzepte erarbeiten, Wege aus der Gewalt aufzeigen und den Klientinnen in dieser meist sehr destruktiven Lebensphase aktiv den Rücken stärken oder eine Schulter zum Ausweinen anbieten“, erklärt Mayer.

Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren (Ex-)Partner

Wie nötig diese Einrichtungen sind, zeigen die Zahlen: Deutschlandweit sind in jeder Stunde des Tages durchschnittlich mehr als 14 Frauen dieser Form der Gewalt ausgesetzt. Beinahe jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten – jeden dritten Tag verliert eine Frau dabei ihr Leben. Erschwerend kommt hinzu: Das Dunkelfeld im Bereich der häuslichen Gewalt ist enorm groß, viele Taten werden nicht polizeilich erfasst. „Die Opfer schämen sich oder fürchten weitere Eskalationen“, so Mayer. „Deshalb leiden viele für sich allein im Stillen.“ Mayer und Kimmelmann hoffen, dass die steigenden Fallzahlen auf ein wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung und damit auf somit höhere Anzeigebereitschaft zurückzuführen sind.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die HilDa in Freising ist auch eine Anlaufstelle für alle Belange rund um das Thema der sexualisierten Gewalt. „In letzter Zeit verzeichnen wir vermehrt Anfragen von Eltern, deren Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt wurden“, berichtet Mayer. „Außerdem melden sich bei uns Lehrkräfte und Schulleitungen, die mit uns über Vorfälle in der Schule sprechen möchten oder sich Rat suchen, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher ihnen etwas anvertraut hat.“ Dabei sei sensibles Vorgehen elementar, gerade auch bei den Betreuenden und Lehrkräften.

Starke Verhaltensänderungen sind oft ein Alarmsignal

Wenn ein Kind oder ein junger Mensch starke Verhaltensänderungen zeigen, sei das oft ein Alarmsignal. Man müsse dann genau hinschauen. Die Anzeichen für sexuellen Missbrauch sind bei Kindern und Jugendlichen unspezifisch und somit nicht leicht zu erkennen. Manche Kinder zeigen Essens- oder Spielverweigerung, andere leiden unter Schlafstörungen oder reagieren mit aggressivem Verhalten.

Grundsätzlich lasse sich sagen, dass eine gute Präventionsarbeit dabei helfe, Vorfälle zu verhindern. Auch dabei unterstützt die HilDa-Fachberatungsstelle, indem sie zusammen mit Einrichtungen wie Schulen individuelle Präventionskonzepte erstellt. Gerade jetzt in der Sommerzeit, in den Ferien mit vielen Zeltlagern, Festivals, Schwimmbadbesuchen oder Abenden an der Isar rechnet die HilDa-Leiterin mit deutlich mehr Fällen sexualisierter Gewalt. In der Urlaubszeit steige außerdem das Risiko für sexuelle Übergriffe oder häusliche Gewalt im Familienverbund. Christina Mayer und Veronika Kimmelmann ermutigen Betroffene, sich professionellen Fachkräften anzuvertrauen. „Bei uns gibt es Hilfe.“ ft

Hilfestellen bei häuslicher Gewalt: Wichtige Kontakte

HilDa: Tel. (0 81 61) 494 740, Mail: hilda@diakonie-freising.de. Für Notfälle außerhalb der Bürozeiten ist das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter Tel.116 016 erreichbar.

Frauenhaus Freising: Tel. (0 81 61) 9 12 12; Mail: frauenhaus@diakonie-freising.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.