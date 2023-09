Halbzeitbilanz zum Freisinger Volksfest: Lobeshymnen statt „Meckerstammtisch“

Von: Andrea Beschorner

Was für eine gigantische Party! Dolce Vita, Showbandurgestein und Lieblinge aller Volksfeste im Umkreis, verabschiedete sich vom Freisinger Publikum. Nach knapp 40 Jahren geht die Combo in den Ruhestand. Ihr Talent, die Massen mitzureißen, haben sie in all den Jahren nicht verloren. © Lehmann

Zur Halbzeit am Freisinger Volksfest traf man sich, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und die fiel ausnahmslos positiv aus.

Freising – Halbzeit am Freisinger Volksfest, Zeit, Bilanz zu ziehen. Traditionell taten die Protagonisten das am Mittwoch nach dem Gottesdienst im Festzelt. Nach all den Krisen sei es gar nicht so einfach gewesen, heuer neu ins Volksfest zu starten, sagte Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Und umso mehr freute es ihn, dass die erste Hälfte sehr gut besucht war. Und er betonte auch, der Gradmesser sei nicht unbedingt der „versammelte Meckerstammtisch auf Facebook“ (wir haben berichtet).

Polizeichef zollt Stadtbesonderes Lob

Eine von vielen Kennzahlen, anhand derer der Erfolg des Volksfests festgemacht werde, sei der Bierausstoß. Wenngleich das laut Stadtchef Eschenbacher gar nicht mehr wirklich zeitgemäß sei. „Viele trinken Weißbier, Weinschorle oder einfach alkoholfreie Getränke.“ All das schlägt sich in den Zahlen nicht nieder. Dennoch: Die Festwirtsfamilie Mörz liege heuer ganz knapp unter dem Bierausstoß zur Halbzeit des vergangenen Jahres mit 419 Hektoliter. Eschenbachers Prognose, die sich auch mit der des Festwirts Jochen Mörz deckt: „Es wird also mindestens genauso gut wie im vergangenen Jahr.“

Was auf jeden Fall aufgegangen ist, ist das Sicherheitskonzept, wie sich anhand der Einsatz-Halbzeitbilanz zeigte, die Freisings Polizeidienststellenleiter Andreas Wegmaier kurz präsentierte. Der PI-Chef hatte eine Menge Lob für alle Beteiligten dabei: Es war sein erstes Volksfest in Freising. Sein Fazit nach fünf Tagen: „So eine tolle Zusammenarbeit mit der Stadt habe ich noch nie erlebt.“ Es habe sich absolut gelohnt, sich mit allen Beteiligten im Vorfeld viele Gedanken für einen maximal sicheren Volksfestablauf zu machen. So habe man, wie berichtet, bereits vorab 14 Betretungsverbote gegenüber der Polizei bekannten Personen mit hohem Aggressionspotenzial ausgesprochen.

Blumen zur Halbzeit: Tobias Eschenbacher (l.) bedankte sich bei der Festwirtsfamilie um Nadine und Jochen Mörz. Die bekamen auch ein großes Lob vom PI-Chef für ihr Sicherheitskonzept im Festzelt. © Lehmann

Der Festwirt mit seinem Sicherheitspersonal und Weinhallen-Wirt Max Riemensperger hätten mit ihren Teams ebenfalls beste Arbeit geleistet, sodass es lediglich einen Einsatz im Festzelt gegeben habe. Bei den wenigen Einsätzen, die man auf dem Festgelände hatte, seien die Beteiligten – einziger Wermutstropfen in Wegmaiers Bilanz – zum Teil recht aggressiv gewesen, sodass zwei Polizeibeamten bei Widerstandshandlungen verletzt wurden.

Alles in allem sei das Freisinger Volksfest in den ersten fünf Tagen sehr friedlich abgelaufen. „Ich hoffe, so geht es weiter.“ Absolut zufrieden mit der ersten Hälfte zeigte sich auch Bereitschaftsleiter Benedikt Popken vom BRK: „Wir hatten keine außergewöhnlich hohen Einsatzzahlen – Abtransporte gab es 14, wobei nicht alle dem Alkohol zuzuschreiben sind“, wie er sagte.

Mehr als nur eine Geste: Den Erlös der Festbierprobe spendeten die beiden Brauereien ans Freisinger Frauenhaus. Strahlende Gesichter gab es bei der Übergabe mit (v. l.) OB Tobias Eschenbacher, Gerhard Semmler, Karin Gürtner, Larissa Röder-Schwung, Kerstin Steil und Michael Metz. © Lehmann

Grund zur Freude hatte am Mittwoch im Festzelt auch das Frauenhaus Freising: Das nämlich kommt in den Genuss einer Spende in Höhe von 3000 Euro – den Einnahmen aus der Festbierprobe, die in Freising traditionell für alle öffentlich auf dem Marienplatz „und nicht im stillen Kämmerchen“ stattfindet, wie OB Eschenbacher herausstellte. Beide Brauereien – Weihenstephan und Hofbrauhaus Freising, die laut Eschenbacher wieder ein „hervorragendes Bier für das Volksfest gebraut“ hatten – spendeten jeweils 1500 Euro.

Ein letztes Mal Dolce Vita in Freising

Und dann gab’s heuer noch einen ganz besonderen Abend im Festzelt: Bereits am Dienstag war auf dem Volksfest eine Ära zu Ende gegangen. Die Kultband „Dolce Vita“ gab in der Kreisstadt ihr ultimatives Abschiedskonzert – vor knapp 5000 begeisterten und bis zur Sperrstunde ausgelassen feiernden Besucherinnen und Besuchern.

Die fünfköpfige, knapp 40 Jahre bestehende Combo um Bandleader Gerd Schmitt löste bei ihrem letzten Volksfestauftritt wahre Stürme der Begeisterung bei ihren Fans aus. Gefühlt standen am Ende alle auf den Bänken und hatten Tränen in den Augen. Zum Schluss holten sich viele Anhängerinnen und Anhänger der Band noch ein letztes Autogramm von ihren Idolen ab.