Ungewohnt forsche Töne: SCE-Handballtrainer rechnet mit Sieg gegen Mainburg

Von: Bernd Heinzinger

Sein Trainer nimmt die Favoritenrolle gerne an: Kevin Pausch (l.) vom SC Eching bekommt es am Samstag mit den Hünen des TSV Mainburg zu tun. © Lehmann

Mit ungewohnt forschen Tönen schwört SCE-Trainer Thomas Gentgen seine Handballer auf Mainburg ein. Moosburg erwartet hingegen eine fast unlösbare Aufgabe.

Freising – Das Duell um den Landkreistitel bei den Handballmännern geht in die nächste Runde. Aktuell hat der SC Eching (23:11 Punkte) als Zweiter einen kleinen Vorteil gegenüber der HSG Freising-Neufahrn (21:11, 4. Platz), nun wollen beide Teams nachlegen.

Der SCE bekommt es dabei am Samstag um 17.30 Uhr (Dreifachhalle Eching) mit dem Landesliga-Absteiger TSV Mainburg zu tun. Nach sechs Siegen und einem Remis 2023 könnte das Selbstvertrauen nicht größer sein. Nachdem Trainer Thomas Gentgen lange nur vom Klassenerhalt sprach, sagt er jetzt: „Ich nehme die Favoritenrolle gegen Mainburg gerne an und gehe davon aus, dass wir auch nach der Partie noch auf dem zweiten Platz stehen.“

Das Hinspiel ging knapp verloren

Der Coach erwartet einen robusten, mit erfahrenen Akteuren ausgestatteten Kontrahenten: „Wir müssen gegen Mainburg unsere Tore machen, bevor deren Abwehr steht.“ Denn ansonsten hätte man es gegen die über 1,90 Meter großen Hünen schwer. Aber Thomas Landsmann, Simon Pfannes oder Kevin Pausch sind allesamt fit, im Heimduell hilft zudem der „intelligente Spieler“ Marlon Escriva erneut aus. Das Hinspiel ging knapp verloren, die Echinger sinnen auf Revanche: „Damals haben wir nur 19 Tore geworfen und wissen daher, was wir besser machen müssen“, sagt Gentgen.

Die HSG Freising-Neufahrn trifft am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage auf den TSV Schließheim. Obwohl der Kontrahent im hinteren Feld der Tabelle steht, dürften seine Männer ihn nicht unterschätzen, fordert Trainer Erik Brasko: „Fokus aufs Spiel, Team- und Kampfgeist. Diese Tugenden will ich sehen, dann klappt es mit dem Sieg.“

Auch die Freisinger Handballer sind auf Sieg programmiert

Im Hinspiel tat sich die HSG nach einem guten Lauf recht schwer, ließ Schleißheim bis auf ein Tor herankommen – diese Nachlässigkeiten will der HSG-Trainer nicht mehr sehen. Nach seiner Sperre kehrt Abwehrchef Janic Bittner in den Kader zurück. Mit Michael Schuster gibt es nur einen Ausfall, alle anderen sind fit. Auch wenn die Meisterschaft an den ASV Dachau verloren ist, betont Brasko: „Wir wollen unsere Partien gewinnen und am Ende möglichst weit oben landen.“

Auf schier unmögliche Mission begeben sich die abstiegsbedrohten Moosburger Männer. Am Samstag, um 19.30 Uhr treffen sie auswärts auf den dominierenden Spitzenreiter ASV Dachau. Alles andere als eine klare Niederlage wäre für die Truppe um Trainer Otto Holländer eine massive Überraschung.