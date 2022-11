Heiko Blank: Freisings neuer Pfarrer kann sogar mit Nato-Generälen verhandeln

Evangelisches Duo für Freising: Der neue evangelische Pfarrer Heiko Blank (l.) wurde von Dekan Christian Weigl am Sonntag willkommen geheißen. © Lehmann

Heiko Blank: Der neue evangelische Pfarrer kommt mit vielen Vorschusslorbeeren und wurde herzlich empfangen.

Freising – „Eines ist ganz sicher“, meinte Dekan Christian Weigl schmunzelnd: „Wer mit Nato-Generälen verhandeln kann, der kann auch Freising!“ Bis vor Kurzem war nämlich der neue geschäftsführende Pfarrer für das Freisinger Dekanat, Heiko Blank, noch in einer Uniform gesteckt, und zwar als Militärdekan in Berlin. Am vergangenen Sonntag, dem ersten Advent, wurde Blank dann höchst feierlich von seiner Gemeinde willkommen geheißen und in sein Amt eingeführt.

Weigl konnte sich noch sehr gut erinnern an die erste Whatsapp-Nachricht, die er von einem Kollegen bekam, als endlich klar war, wer die vakante Freisinger Stelle besetzen würde. „Jetzt müssen die katholischen Kollegen stark sein – da stand nämlich: Habemus papam“, erzählte Weigl, ergänzte aber, dass kein weißer Rauch aufgestiegen sei.

Eineinhalb Jahre war die Pfarrstelle vakant

Nach eineinhalb Jahren Vakanz der Pfarrerstelle sei die Zeit allerdings mehr als nur reif gewesen, wie Weigl weiter betonte. Gerade die Corona-Zeit sei für das Freisinger Dekanat mit fehlendem Pfarrer alles andere als leicht gewesen. Lob gab es hier allerdings für seine Mitarbeiter: „Vielen Dank für alle, die hingelangt haben in dieser Zeit. Ihr habt alles getragen!“

Was Weigl herausschälen wollte: „Mit Heiko Blank haben wir seit dem 1. November einen überaus freundlichen, netten und klugen Kollegen bekommen – und das ist sehr viel wert. Denn was helfen zahlreiche Doktortitel, wenn einer ein unangenehmer Zeitgenosse ist?“ Und was der Dekan auch verriet: „Heiko Blank ist ein Mensch, der auch mal verärgert sein und auch mal nicht erreichbar sein wird, weil ihm vielleicht gerade seine Frau wichtiger ist – und das ist gut so. Wir brauchen nämlich keine Maschine in Freising.“ Weigl wünsche sich einen behutsamen und liebevollen Umgang mit dem neuen Pfarrer, wie aber auch untereinander: „Üben wir Demut und leben wir Wertschätzung.“

Eine ganz neue Idee: Motorradgottesdienst

„Ich war sehr neugierig, wer da zu uns kommt“, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher bei seinen Grußworten. Er war ganz angetan von so manchen innovativen Ideen Blanks, die sich bereits herumgesprochen hatten – wie zum Beispiel ein Motorradgottesdienst. Wie auch Landrat Helmut Petz versprach Eschenbacher: „Wenn Sie etwas brauchen, können Sie jederzeit zu mir kommen.“

Für einen Überraschungsbesuch sorgte dann ein katholischer Kollege, oder wie es Weigl formulierte: „Der ist noch gar nicht im Dienst und ist schon hier.“ Domkapitular Dekan Daniel Reichel, der am 1. Januar im kommenden Jahr die Leitungsstelle der geplanten Stadtkirche übernehmen wird, fasste sich prägnant mit seiner Vision einer gemeinsamen Zukunft: „Entdecken wir zusammen, was blüht, und bauen wir weiter, was unsere Vorgänger geschaffen haben!“

„Dieser Mann kann sogar Verwaltung“

Lobende Abschiedsworte gab es aber auch vom ehemaligen Vorgesetzten Blanks, dem Militärdekan Matthias Heimer: „Ich beglückwünsche die Freisinger zu ihrem neuen Pfarrer. Sie können Heiko Blank viel zutrauen. Dieser Mann kann sogar Verwaltung, was für einen Geistlichen nicht selbstverständlich ist.“ Heimer fiel der Abschied schwer, das war deutlich zu spüren. „Ja, wir weinen ihm nach und nicht nur eine Träne. Aber natürlich gönnen wir ihnen diesen Pfarrer sehr.“

Blank selbst nutzte seine erste Predigt in der Himmelfahrtskirche, um deutlich zu machen, wie fundamental für ihn ein klares Glaubensbekenntnis sei, und zwar am Beispiel der Mahnung an die Laodizäer aus der Offenbarung des Johannes. Hier heißt es nämlich: „Ach, wenn du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund!“ „Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich erbrechen“, erklärte Blank, für den es wichtig sei, manche Dinge auch in der Kirche ganz deutlich auszusprechen – und außerdem aufzuzeigen, was verkehrt läuft.

Zum Einstand gab es ein besonderes Geschenk

Nach über zwei Stunden lud Dekan Weigl anschließend in das Gemeindehaus zu Sekt und Kaffee und einen Ratsch mit dem neuen Pfarrer. Zum Einstand bekam Blank übrigens von seiner Gemeinde ein ganz besonderes Geschenk: über 100 Lose. Während des Gottesdienstes durften die Freisinger Besucher nämlich auf einen Zettel ihre besten Wünsche für Blank schreiben und zu einem Los zusammenbinden. „Und wenn er dann einmal einen guten Gedanken braucht, dann kann er sich einfach eines von den Losen nehmen“, so die Erklärung von Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana.

Richard Lorenz

