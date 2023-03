„Hellauf begeistert“: Die Freisinger „Paul Gerhardt“ wird zur inklusiven Ganztagsgrundschule umgebaut

Von: Manuel Eser

Auch die Außenflächen der Paul-Gerhardt-Schule werden neu gestaltet: Vor allem Im Eingangsbereich sollen etliche Pkw-Stellplätze verschwinden. © Lehmann

Die Freisinger „Paul Gerhardt“ wird zur inklusiven Ganztagsgrundschule umgebaut. Die Reaktion auf dieses Projekt: Begeisterung.

Freising – Aus der ehemaligen Freisinger Grund- und Mittelschule Paul Gerhardt soll eine inklusive Ganztagsgrundschule werden. Der Vorentwurf zu den geplanten Umbauten wurde vor kurzem im Bildungsausschuss vorgestellt – mit einer besonders guten Nachricht für die Schulfamilie.

Derzeit befinden sich nur noch die Grundschüler in dem Gebäude an der Düwellstraße. Die höheren Jahrgangsstufen sind inzwischen Teil der im September an den Start gegangenen Mittelschule am Steinpark, zu der auch die ehemalige Mittelschule Neustift (Sternschule) zählt. Die durch den Auszug frei gewordenen Räumlichkeiten sollen dazu genutzt werden, das Gebäude zu einer inklusiven Ganztagsgrundschule auszubauen. „Sie deckt dann einen Teilbedarf für die ab 2026 gesetzlich verankerten Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab“, erklärte Robert Naujokat, Leiter des Hochbauamts.

Sogar einen Aufzug wird es geben

Komplett neu werden eine Mensa und eine Küche, eine sogenannte Cook&Chill-Aufwärmküche, errichtet, wie der beauftragte Architekt Stefan Hassenzahl dem Ausschuss berichtete. Barrierefreiheit wird über einen Aufzug hergestellt, der alle Etagen miteinander verbindet. Zudem wird die Raumaufteilung neu geordnet. Entstehen sollen neben den Räumen für die Ganztagsbetreuung sogenannte Schulcluster – Einheiten mit vier Klassenzimmern, einem Mehrzweck- und einem kleinen Gruppenraum sowie einem eigenen Flurbereich.

Auch die Außenflächen werden zum Teil neu gestaltet. Vor allem die Anzahl der Pkw-Stellplätze, die den Bereich von der Düwellstraße bis zum Eingang prägen, werden deutlich reduziert.

Das Projekt kostet knapp 10 Millionen Euro

Naujokat berichtete, dass es sich um die erste große Sanierung des Schulgebäudes in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte handelt. Vorgesehen sind unter anderem die Nachrüstung raumakustischer Deckenelemente, der Einbau neuer Bodenbeläge aus Kautschuk, der Austausch und die Ergänzung von EDV-Geräten, die Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen und die Erneuerung des Brandschutzes. „Es handelt sich aber um keine Generalsanierung“, betonte Naujokat. „Die Gebäudehülle bleibt unangetastet.“

Auf rund 9,9 Millionen Euro werden die Gesamtkosten taxiert. Allerdings basiert die Kalkulation auf den aktuellen Preisen, wie der Leiter des Hochbauamts einräumte.

Die „erfreulichste Nachricht für die Schule überhaupt“ , wie es Bürgermeisterin Eva Bönig ausdrückte: Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung sollen die Baumaßnahmen nicht im laufenden Betrieb stattfinden. Die Grundschule kann für diesen Zeitraum – zwischen August 2024 und August 2025 – die ehemalige Sternschule in Neustift nutzen.

Jürgen Mieskes: Erinnerungen an die erste Zigarette im Schulhof

Dort sind im Augenblick die Vöttinger Grundschüler untergebracht, deren Schule aber bis kommenden Sommer fertiggestellt sein wird. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Ausweichmöglichkeit derzeit haben“, betonte Bönig. Sie soll später auch noch den Schülern von St. Korbinian dienen, wenn die innerstädtische Schule neu hergerichtet wird.

Im Ausschuss fanden die Pläne zum Umbau der Paul-Gerhardt-Schule einhellige Zustimmung. Den Vorentwurf nahm das Gremium zur Kenntnis, der Projektbeschluss soll im Juli erfolgen. Jürgen Mieskes (CSU), der dort selbst zur Schule ging und sich aufgrund der Projektpräsentation mit vielen Bildern an seine erste Zigarette auf dem Pausenhof erinnert fühlte, freut sich auf die Neueröffnung der Schule: „Ich bin hellauf begeistert.“