„Helmut Hobmaier hat die Idee einer Heimatzeitung gelebt“: Weggefährten erinnern sich an eine Ära

Von: Manuel Eser

Vom Kirchenoberhaupt bis zum Brauereichef: Langjährige Weggefährten würdigen die Leistung des „routinierten Blattmachers“.

Freising - Zum Abschied des langjährigen FT-Redaktionsleiters Helmut Hobmaier äußern sich auch langjährige Weggefährten. Sie berichten, was ihn aus ihrer Sicht ausgezeichnet hat. Und der Weihbischof gibt ihm einen Ruhestandstipp – aus eigener Erfahrung.

Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister Freising:

„Was wünscht man einem kritischen Geist, der ein Berufsleben lang darauf geeicht war, Aktuelles aufzuspüren, Entwicklungen aufzuzeigen und zu beleuchten, vermeintlich oder tatsächlich Widersprüchliches aufzuklären, dabei immer seiner Leserschaft eine Stimme zu geben und ihre Belange zu vertreten, also zum Mittler zu werden zwischen denen, die ein Anliegen, Sorgen oder echte Beschwerden haben, und denen, die oftmals Abhilfe leisten können, aber eben manchmal auch nicht?

Helmut Hobmaier hat alle zu Wort kommen lassen und damit die Idee einer Heimatzeitung gelebt, die neben einer ungebrochen wichtigen Begleitung des kommunalpolitischen wie des gesellschaftlichen Lebens in der Berichterstattung über Sitzungen, über Kultur, Sport- und Vereinsleben immer auch städtischen Alltag widergespiegelt und dabei das (Mit-)Menschliche gezeigt hat. Er stand dabei verantwortlich an der Spitze eines Teams, das sich couragiert dem Wettbewerb mit den Neuen Medien stellt durch Recherche, Fairness und Hintergrundgeschichten, die verstehen helfen, was diese Stadt und diesen Landkreis ausmacht.

Für den Ruhestand wünschen wir dem routinierten Blattmacher Entlastung, Entspannung und das befreiende Gefühl, nicht länger die große Verantwortung im Berufsalltag für das Medium, sein Publikum, aber auch die Belange der Redaktion tragen zu müssen. Ohne sorgenvollen Blick auf begrenzte Urlaubstage wird er mehr unterwegs sein können und dabei hoffentlich das eine oder andere Mal auch wieder vorbeischauen, sich treiben lassen im bunten Freisinger Alltag, shoppen, bummeln, Feste mitfeiern, Kultur genießen und ganz privat erleben, dass es schon eine spannende, tolle Stadt ist, die er seit 1997 aktiv begleitet hat. Alles Gute – und auf Wiedersehen!

Bernhard Haßlberger, Weihbischof em.:

„Seit gut 26 Jahren kenne ich Herrn Hobmaier und habe in dieser Zeit immer wieder mit ihm zu tun bekommen. Ich schätze ihn vor allem wegen seiner immer freundlichen Art. Auch seine Offenheit für unsere kirchlichen Belange möchte ich besonders erwähnen, da dies ja nicht selbstverständlich ist.

Wir konnten gut zusammenarbeiten, weil jeder die Arbeitsfelder des anderen respektiert hat. Für den Ruhestand wünsche ich ihm natürlich alles Gute und beste Gesundheit für noch viele Jahre. Vor allem wünsche ich ihm, dass er bei Anfragen immer mal ,Nein’ sagen kann. Ich weiß, wovon ich rede!“

Landrat Helmut Petz:

„Ich habe Helmut Hobmaier als engagierten und fairen Journalisten kennengelernt. Nach meiner Wahrnehmung fühlte er sich nicht nur seinem Berufsethos, sondern immer auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Nie habe ich erlebt, dass er für eine spannende Berichterstattung das große Ganze aus dem Blick verloren hätte.

Das gilt auch für die letzten Jahre im Krisenmodus. Egal ob Pandemie oder Krieg in der Ukraine – Herr Hobmaier hat die Herausforderungen unserer Zeit im Freisinger Tagblatt stets fundiert und unaufgeregt widergespiegelt. Er hat den Lokaljournalismus durch seine inhaltlich und sprachlich hervorragenden Beiträge bereichert und die Gesellschaft im Landkreis Freising mitgeprägt. Ich bedanke mich für die stets gute Zusammenarbeit und wünsche Helmut Hobmaier auch für den Ruhestand viele interessante Aufgaben und schöne Erlebnisse.“

Josef Schrädler, Direktor der Staatsbrauerei Weihenstephan:

„Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. In diesen zwei Jahrzehnten war die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Redaktionsleiter Helmut Hobmaier immer von höchstem Respekt und Vertrauen geprägt. Man wurde redaktionell immer fair behandelt und hatte Gelegenheit, zu bestimmten Themen Stellung zu nehmen.

Aber nicht nur die tägliche Redaktionsarbeit, sondern auch das Engagement für die Aktion Menschen in Not, die sogar in die Vereinsgründung mit Herrn Hobmaier als Vorsitzendem mündete, verdient höchste Anerkennung. Wie schnell und unbürokratisch das Freisinger Tagblatt unter seiner Führung dadurch in Not geratene Landkreisbürgerinnen und -bürger unterstützt hat, hat uns seit jeher überzeugt, unseren Beitrag dafür mit einer jährlichen Spende zu leisten.

Lieber Helmut, ich wünsche dir alles erdenklich Gute im neuen Lebensabschnitt und danke dir von Herzen für die großartige Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte.“

Albert Söhl, Kreisgeschäftsführer des BRK:

„Was ich an Herrn Hobmaier geschätzt habe: dass er die Themen rund um das Gesundheits- und Rettungswesen, insbesondere in der Pandemie, genau recherchiert hat und auch immer bei mir nachgefragt hat, wenn er von anderer Seite weniger Input bekommen hat. Er war immer sehr objektiv und hat die Dinge von beiden Seiten betrachtet. Für Reißer war er immer zu haben.

Ich wünsche Herrn Hobmaier nur das Allerbeste für seinen Ruhestand, dass er jetzt die Zeit für Unternehmungen hat, die er vorher wegen der häufigen Wochenendarbeit nicht hatte, und vor allem, dass er gesund bleibt. mes