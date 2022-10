Helmut Markwort: Mit Volldampf in den Freisinger Wahlkampf

FDP-Wahlkapf-Trio mit (v. l.) Helmut Markwort (Direktkandidat), Kreisvorsitzendem Timo Ecker (Listenkandidat) und Frauke-Sophie Nieskens (Bezirkstag-Direktkandidatin). Nicht auf dem Foto ist Susanne Hartmann (Liste Bezirkstag), die an dem Abend als neue Bürgermeisterin von Fahrenzhausen vereidigt wurde. © Lehmann

Focus-Gründer Helmut Markwort will als Freisinger FDP-Direktkandidat „enthusiastisch“ in den Wahlkampf starten. Der erste Schritt ist getan.

Freising – Er hat das Focus-Magazin gegründet, wie auch den Radiosender Antenne Bayern, war Fernseh-Moderator und spielt bis heut gern den Tod beim Jedermann in Frankfurt. Seit Montag kann Helmut Markworts ellenlanger Wikipedia-Eintrag nun nochmals erweitert werden: Die Liberalen aus dem Landkreis haben den gebürtigen Darmstädter, wohnhaft in München, einstimmig und unter tosendem Applaus, zum FDP-Landtagsdirektkandidat für den Stimmkreis Freising gewählt. Der 85-Jährige fühlte sich geehrt und will nun mit Stammtischen und Schafkopfrennen den Wahlkampf einläuten.

Nicht einmal die FDP-Fahne hatte noch Platz

Es ging schon recht eng zu im Augustiner in Freising, der so voll war, dass sogar das FDP-Banner nicht mehr hineingepasste. „Das ist ja hier wie in den Katakomben in Rom, und wir wie die Christen, die dann die ganze Welt beherrschen“, lautete Markworts Urteil über die Lokalität und die Aufbruchsstimmung der Freisinger Liberalen. Dass ihn die Freisinger FDP als Direktkandidaten angefragt habe, habe ihn gefreut, bekannte Markwort, allerdings wollte er auf keinen Fall einem jungen, aufstrebenden politischen Talent aus dem Landkreis die Chance wegnehmen.

Da sich allerdings sonst kein Bewerber fand, gab Markwort dann Auskunft über seine Biografie. „Ich bin 1968 zu der FDP gegangen, als die FDP noch verunglimpft wurde – während ein Joschka Fischer Molotow-Cocktails geworfen hat“, so Markwort. Und weiter: „Meine größte Leistung bei der FDP war, dass ich nie ausgetreten bin.“ Während er ständig gebeten werde, endlich seine Biografie zu schreiben, brennen ihm aber ganz andere Dinge unter den Nägeln – etwa der Öffentlich-rechtliche Rundfunk, der seiner Meinung „zu teuer und zu einseitig links“ sei – wofür er schon einmal den ersten tosenden Applaus bekam. Das einstimmige Wahlergebnis der Nominierung stimmte Markwort dann „enthusiastisch“, in den anstehenden Wahlkampf wolle er sich voll und ganz einbringen.

Frauke-Sophie Nieskens kandidiert für den Bezirkstag

Ebenfalls 21 Ja-Stimmen erhielt dann auch Frauke-Sophie Nieskens als Bezirkstags-Direktkandidatin. Die 28-jährige Juristin möchte bei gewonnener Wahl richtig anpacken, wofür die FDP einfach „das beste Programm“ biete, allerdings „ohne dem Mainstream“ zu folgen. Anpacken möchte auch der FDP-Kreisvorsitzende Timo Ecker, der mit 19 Stimmen zum FDP-Listenkandidat für die Landtagswahl bestätigt wurde. Was ihn stört, sei vor allem der Umgang mit Jägern in ländlichen Regionen, denen er „politische Rückendeckung“ geben wolle. Waffenbesitzer wie eben Jäger sollten nämlich laut Ecker nicht weiter „gegängelt“ und „schlechtgeredet“ werden – was seiner Meinung nach von den „politischen Linken“, aber auch von der CSU komme. Die CSU habe nämlich keinerlei „Schneid“ und drücke sich laut Ecker deshalb auch vor Debatten wie der Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht. Denn eines sei völlig klar: „Der Wolf ist ein Problem und er ist hier!“

In Abwesenheit wurde dann auch noch Susanne Hartmann zur Listenkandidatin für den Bezirkstag gewählt. „Susanne ist nicht hier, weil sie heute als Bürgermeisterin von Fahrenzhausen vereidigt wird“, erklärte Tobias Weiskopf. Was ihn schwer imponiere: „Sie hat in Hohenkammer eine liberale Hochburg aufgebaut!“

„Jetzt geht’s los!“ so das Schlusswort von Markwort, der für den nächsten Tag auch schon die erste inoffizielle Amtshandlung eingeplant habe: „Daheim hisse ich gleich morgen früh die FDP-Fahne!“

Richard Lorenz

