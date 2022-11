Heribert Prantl bei Freisinger Zeitansage: Deshalb bin ich noch in der Kirche

Inspirierende Zeitansage: Herbert Prantl (r.) und der evangelische Dekan Christian Weigl. © Martin

Publizist Herbert Prantl betont in Freising die Rolle des Glaubens in schwierigen Zeiten. Und erklärt, warum er noch nicht aus der Kirche ausgetreten ist.

Freising – „Wertewandel und Werteverlust in der Gesellschaft?“ Diesen Stichworten, die als Überschrift zur diesjährigen „Zeitansage“ am Reformationstag in der Christi-Himmelfahrts-Kirche standen, stellte Heribert Prantl ein weiteres Wort gegenüber: „Wertvoll“, ja unverzichtbar sei die Religion. Die Kirche als Wertegemeinschaft, als „Gehäuse“ für Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Gnade dürfe sich nicht an den Rand drängen lassen. Zur Zelebration dieser Werte gehöre auch das Gebet.

Gefahrengemeinschaft

Davon sprach der Rechtswissenschaftler, Publizist, Autor, Mitglied der Chefredaktion und langjährige Leiter des Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, in seiner „Predigt“. Viele Freisinger ließen sich den spannenden und informativen Vortrag nicht entgehen. Die Voraussetzungen für eine interessante Veranstaltung schien am Montag gegeben gewesen zu sein. Nicht anders ließ es sich erklären, dass bereits eine halbe Stunde vor Beginn der „Zeitansage“ die Stuhlreihen in der evangelischen Kirche an der Saarstraße gut gefüllt waren. Er freue sich auf die „Impulse“ des Referenten, gestand Dekan Christian Weigl. Kirche dürfe nicht weiter nur „um sich selbst kreiseln“. In einer Zeit der Umbrüche brauche es noch mehr Hinwendung zu den Menschen.

Hilfe kommt nicht von außen

Von einer „Gefahrengemeinschaft“ sprach Prantl, in der sich die Menschen derzeit befänden. Eine weltweite „Unordnung“ werde erlebt, erst durch die Corona-Pandemie, jetzt durch die Aggression in der Ukraine. Man würde sich eine „Impfung“ wünschen – gegen den Krieg samt dessen Folgen. Aber so einfach gehe es nicht. Hilfe kommen nicht von außen, nicht aus der Apotheke, sondern von innen. Sie komme „aus uns selbst“, sagte der Redner.

Kirche und Religion spielten dabei eine wichtige Rolle. Kirche biete Räume zur Unterbrechung im täglich schneller werdenden Alltag, sie bedeute „still sein“ und aufhören, wo es nötig sei, um nicht krank zu werden. Man brauche die Kirche nicht, hieße es oft, meinte Prantl. Klar, solidarische und gerechte Menschen gebe es auch außerhalb der Kirche, genauso viele, wie in der Kirche. Aber Humanität sei nicht angeboren. Institutionen seien notwendig, in denen die Traditionen von Liebe, Gerechtigkeit und Versöhnung immer wieder neu formuliert, ritualisiert und verstetigt würden.

Beten macht mutiger

Und dabei spiele das Gebet eine große Rolle. „Das Beten gibt der Not eine Sprache“, betonte der Referent. Wer das nicht mit dem religiösen Wort „Gebet“ benennen wolle, der nenne es doch „therapeutisches Selbstgespräch“. Klage- und Bittgespräche machten ruhiger, geordneter und mutiger. „Und den Mut brauchen wir, um den Sozialstaat zu erhalten“, brachte Prantl seine Ausführungen in eine aktuelle Richtung. Das Schicksal meine es mit vielen nicht gut. Dafür zu sorgen, dass man die „ungerechte Ungleichheit der Lebenslagen“ nicht einfach „wegkratze, wie einen Juckreiz“, das sei Aufgabe der Gesellschaft.

Warum er, trotz der Missbrauchsskandale, Mitglied in der Kirche sei, werde er oft gefragt, verriet der Vortragende. „Weil ich aus meinem Leben nicht austreten kann und nicht will“, das sei seine Antwort. Weil ihm die Kirche Heimat sei.

Maria Martin

