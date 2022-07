Streitthema dritte Startbahn: Freisings Landrat übt Kritik, Staatsminister kontert - „nicht nachvollziehbar“

Teilen

Der Flughafen München und die dritte Startbahn sind ein Dauerthema im Landkreis Freising. © dpa

Wegen des Strukturgutachtens zum Münchner Flughafen hat Freisings Landrat das Wirtschaftsministerium kritisiert. Nun äußert sich Staatsminister Herrmann zu der Sache.

Landkreis – Zur Debatte um das Strukturgutachten zum Flughafen, das laut Landrat Helmut Petz und anderen kommunalen Kritikern in den Schubladen des Wirtschaftsministeriums schlummert, nimmt jetzt Staatsminister Florian Herrmann Stellung. Wie berichtet, sollen, wie Petz in der jüngsten Bürgermeisterbesprechung anmerkte, in dem rund 250 Seiten starken Gutachten bei einem Vergleich zwischen dem sogenannten Prognosenullfall – also ein Moos-Airport ohne dritte Startbahn – und einem Flughafen München mit drei Runways Ergebnisse herausgekommen sein, die nicht für den Bau der Startbahn sprachen. Daher sei das Gutachten wohl „in Ungnade gefallen“, wie es Petz ausdrückte, und vom bayerischen Wirtschaftsministerium sozusagen einkassiert worden.

Gutachten ist „mangelhaft“

Das verneint Staatsminister Florian Herrmann in einer aktuellen Stellungnahme zu dem Thema. Er erläutert: „Das Strukturgutachten wurde 2015 vom Freistaat Bayern zusammen mit den Landkreisen Freising und Erding und der Flughafen München GmbH beauftragt. Das Gutachten war aus unterschiedlichen Gründen mangelhaft, daran hatte leider auch eine Überarbeitung nichts geändert. Deshalb waren sich schon vor Jahren alle Auftraggeber einig, dass das Gutachten nicht abgenommen und dementsprechend nicht verwendet werden konnte.“ Der Minister betont: „Aus einem untauglichen Gutachten dürfen keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Warum der Landrat von Freising als Mitauftraggeber das Thema jetzt aus der Mottenkiste holt und gleichzeitig so tut, als sei das alles neu, ist schlicht nicht nachvollziehbar.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Landkreis stets eng eingebunden

Der Landkreis Freising sei stets eng eingebunden worden, so Herrmann: „Es gibt daher heute keinen Anlass zu wilden Spekulationen und Verschwörungstheorien. Vielmehr sollte man gemeinsam konstruktiv planen. Es macht durchaus Sinn, in ein paar Jahren ein neues Strukturgutachten zu beauftragen. Der Nachbarschaftsbeirat Flughafen München hat das angeregt und das Jahr 2025 als mögliches Datum genannt. Bis dahin dürften sich die Corona-bedingten Schwankungen bei den Passagierzahlen sowie Starts und Landungen wieder ausgeglichen haben, um belastbare Ergebnisse zu erhalten. Eine Neuauflage sollte mit allen Beteiligten von damals gemeinsam – Staatsregierung, Flughafen München GmbH, den Landkreisen Erding und Freising – erfolgen. Wir wollen das Beste für die Region, für die Umwelt und die Bevölkerung vor Ort.“ ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.