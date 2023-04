Florian Herrmann kritisiert Bundes-Agrarpolitik: Zu viele Regelungen und Ideologie

Von: Andreas Beschorner

Viel Lob für die Landwirte gab es von Staatsminister Florian Herrmann auf der ELF-Bezirksversammlung. © Lehmann

Staatsminister Florian Herrmann kritisierte die Landwirtschaftspolitik der Koalition im Rahmen der Bezirksversammlung der AG für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Freising – Die Frage „Kann Politik Landwirtschaft?“ stellte sich die Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AG ELF) auf ihrer Bezirksversammlung im Hofbrauhauskeller in Freising. Staatsminister Florian Herrmann, der Hauptreferent, beantwortete die Frage mit scharfer Kritik an den Grünen und einem dicken Lob für die Bauern.

Die Präsentation

Der AG ELF-Kreisvorsitzende Michael Modlmeier hatte zunächst eine Präsentation über die landwirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Freising mitgebracht: Die Rinderhaltung habe sich seit 2000 halbiert, während sich die Zahl der Reitpferde drastisch erhöht habe. Der Anbau der Feldkulturen bleibe weitestgehend unverändert, jedoch werde nun mehr Hopfen angebaut, während Kartoffeln zwischenzeitlich eine untergeordnete Rolle spielen.

Das Hauptreferat

Herrmann betonte in seinem Referat, dass Politik in Bayern immer Landwirtschaft können müsse. Christlich-soziale, bürgerliche Politik heiße, den Menschen ihre eigenen Entscheidungen zuzutrauen, nicht alles zu regeln und nicht die vermeintliche Mainstream-Gesinnung vorzuschreiben. Gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft vermittelten Politiker, insbesondere der Grünen, aber zum Teil auch die Medien, den Eindruck, die Bauern würden morgens die Tiere im Stall quälen, nachmittags die Felder verseuchen und abends zu Unrecht Gelder von der EU kassieren. Dieser Art der verunglimpfenden Vorurteile, so Herrmann, müsse man entschieden entgegenwirken. Die Landwirte seien auf höchstem Niveau ausgebildet und verstünden ihr Handwerk sehr gut. Daher müssen man sie einfach ihre Arbeit machen lassen, denn sie wüssten selbst sehr genau, was nachhaltiges Wirtschaften bedeutet.

Kritik an Berlin

ELF-Bezirksvorsitzender Michael Hamburger stimmte der Situationsbeschreibung Herrmanns zu, dass in der Landwirtschaftspolitik die Ideologie zunehmend die Vorherrschaft übernehme. Er warb dafür, dass sein CSU-Arbeitskreis mit am Tisch sitzen müsse, wenn es um die Themen der Ernährung, Land- und Forstwirtschaft geht. Dann übergab er das Mikrofan an Max Weichenrieder, den ehemaligen BBV-Präsidenten Oberbayerns. Dessen These: Es gebe zu viele Menschen in der Gesellschaft und auch in der Regierungskoalition in Berlin, „die ohne fachliche Aus- und Fortbildung wegweisende Ideen vorgeben und Gesetze erlassen“.

Bei der Diskussion wurde der Unmut einiger Besucher über den ausuferndem Bürokratismus in der Landwirtschaftspolitik deutlich. Fazit: Politik kann nur soviel Landwirtschaft, wie sie vernünftigen Input von Praktikern bekommt.