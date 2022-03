Neues von der Freisinger Gruppe Luz Amoi: Ein Herzensprojekt und ein Abschied

Hat viel vor: Die Gruppe Luz Amoi mit (v. l.) Stefanie Pellmaier, Nick Hogl, Stefan Pellmaier, Manuela Schwarz und Häns Czernik. Letzerer ist noch bis Herbst dabei. © Privat

Luz-Amoi-Chef Stefan Pellmaier arbeitet an einer Passion. Und Häns Czernik verlässt im Herbst die Band. Eine Vorschau auf das musikalische Jahr der Gruppe.

Freising – Stefan Pellmaier, Gründer der Weltmusik-Formation Luz Amoi, hat in der nächsten Zeit einiges vor. Während er an einem neuen Programm für die inzwischen legendären Weihnachtskonzerte arbeitet, will auch noch ein aktuelles „weltliches“ Programm von Luz Amoi auf die Beine gestellt werden. In naher Zukunft möchte Pellmaier seinem Publikum noch dazu etwas ganz Besonderes schenken, was er schon lange mit sich herumträgt: eine von ihm geschriebene Passion.

Die Passion

Obwohl eine Passion, so Pellmaier, ein durchaus „heikles Thema“ sein kann, ist diese für ihn als Programm-Schwerpunkt zu Ostern eigentlich die logische Konsequenz der Luz-Amoi-Weihnachtskonzerte. Freilich: So besinnlich wie die Geburtsszene sei der Leidensweg Jesu natürlich nicht, für ihn geht es da aber tatsächlich um die Substanz und die musikalische Umschreibung des Glaubens per se. Dennoch ist dem Komponisten wichtig, dass bei seiner Passion nicht die Leidensgeschichte im Mittelpunkt stehen wird, sondern die Botschaft der Auferstehung Christi.

Belehren oder missionieren wolle er damit allerdings niemanden, sondern vielmehr mögliche Antworten bereitstellen – Antworten auf Fragen, die uns tagtäglich begleiten. Für Pellmaier ist diese demnächst entstehende Vertonung des Passionstextes ein Lebens- und zugleich Herzensprojekt, das nicht ganz klassisch daherkommen wird, sondern unter Einbezug verschiedenen künstlerischer Disziplinen.

Arbeitet an einer Passion: Stefan Pellmaier. © Lorenz

Geplant ist somit ein ambitioniertes und überaus engagiertes Gesamtkunstwerk, für das Pellmaier unterschiedliche Ansätze verfolgt und das tatsächlich ziemlich spannend werden könnte, auch weil es den Rahmen einer klassischen Passion deutlich sprengen wird. Wenn alles klappt, so der Musik-Allrounder, kann Luz Amoi im Januar 2023 mit den Proben beginnen.

Neues Programm

Berühren und zugleich unterhalten möchte Pellmaier auch mit dem neuen weltlichen Programm von Luz Amoi, das ab Herbst 2023 auf die Bühne kommen soll. In der Adventszeit 2022 dürfen sich die Fans von Luz Amoi zudem auf ein neues Weihnachtsprogramm freuen, an dem Pellmaier gerade noch arbeitet.

Die Veränderung

Bis heuer zum Herbst wird Luz Amoi dabei noch in der gewohnten Besetzung auftreten, danach steht die erste große Veränderung seit knapp 15 Jahren ins Haus. „Es ist sehr schade und ein großer Verlust“, so Pellmaier, aber Häns Czernik wird die Band aus persönlichen Gründen verlassen. Wer seinen Platz einnehmen wird, steht laut Pellmaier allerdings noch nicht fest.

Grundsätzlich möchte er sowieso von Zeit zu Zeit vermehrt die Konzerte für musikalische Gäste neben dem Stamm-Ensemble öffnen, um die Programme vielfältig und abwechslungsreich gestalten zu können. Das werden wir sehen, erklärt Pellmaier: mal mit Gäste, mal ohne – je nach Konzert, ohne sich darauf festlegen zu müssen.

Glücklich ist der Ausnahme-Musiker auf jeden Fall, dass es mit der Band erfolgstechnisch immer schön langsam aber stetig bergauf geht, und damit auch der Spaß an der ganzen Sache nicht verloren geht. Einen Grund für den Erfolg der Gruppe Luz Amoi sieht Pellmaier unter anderem bei der Authentizität ihrer Musik und dass sie auch immer hinter dem stehen, was sie musikalisch auf die Bühne bringen. Dabei gibt ihnen auch der überregionale Erfolg uneingeschränkt Recht, denn Luz Amoi ist längst zu einem sehr bekannten Label für oberbayerische Weltmusik auf hohem Niveau geworden.

Die Höhepunkte

Pellmaier tut sich schwer mit dem Benennen von den Höhepunkten aus der Bandgeschichte, aber sicherlich waren der Auftritt bei „Songs an einem Sommerabend“, das Gastspiel im Konzerthaus Berlin und die Südtirol-Konzerte mit dabei. Sogar in China hätte Luz Amoi spielen können, was allerdings aus den familiären Gründen der einzelnen Bandmitglieder leider nicht geklappt hat.

Einen Riesenerfolg konnte Luz Amoi auf jeden Fall mit dem Programm „Für Berta“ aus dem Jahr 2019 verzeichnen, das regional und überregional für ausverkaufte Säle und mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat – unter anderem aufgrund einiger Songs, die durchaus als heimliche Hymnen des Landkreises durchgehen können.

Der Ausblick

Dennoch ist Stefan Pellmaier nach wie vor überaus bodenständig und betont, dass er Luz Amoi immer als gleichberechtigtes Ensemble sah und auch weiterhin sieht, bei dem alle Künstler zur Geltung kommen – ganz ohne Frontsänger, also ganz anders wie bei vergleichbaren Formationen. „Wir haben einfach eine Riesenfreude mit Luz Amoi“, betont Stefan Pellmaier, der hauptberuflich als Musiklehrer tätig ist und – je nach Pandemie-Lage versteht sich – schauen möchte, was er noch so alles mit diesem Weltmusik-Ensemble auf die Beine stellen kann. „Es bleibt spannend“, sagt der Musiker. Richard Lorenz

