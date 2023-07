Hilfeschreie blieben 52 Stunden ungehört - und dann kam seine Lebensretterin: Freisingerin ausgezeichnet

Polizei bedankt sich bei Retterin

52 Stunden lag der 37-jährige Radim Tylecek nach einem Unfall schwer verletzt neben seinem Auto - bis plötzlich seine Lebensretterin vor ihm stand. Von der PI Freising wurde sie jetzt ausgezeichnet.

Freising/Attenkirchen – Ein leibhaftiger Schutzengel wurde am Mittwoch von der Polizei Freising ausgezeichnet. Helga Ghobashi hat am 8. Juni einem 37-Jährigen das Leben gerettet. Der Mann lag nach einem Unfall hilflos und unentdeckt neben seinem Auto hinter einer Böschung – bis die Freisingerin ihn fand.

Den 8. Juni 2023 wird Helga Ghobashi sicher nie vergessen. Es ist der Tag, an dem die 54-Jährige zur Lebensretterin wurde. Gegen 10.30 Uhr ist sie an jenem Dienstag auf ihrer täglichen Tour als UPS-Kurierfahrerin unterwegs auf der B301 in Attenkirchen. Als sie gerade aus dem Ort rausfährt, fällt ihr rechts im Gebüsch etwas auf: „Es war, als hätte sich die Sonne auf irgendetwas gespiegelt“, erinnert sie sich.

Retterin folgt innerem Impuls und kehrt um

Einem inneren Impuls folgend, hält sie bei der nächsten Gelegenheit an und kehrt um. „Das hätte mir keine Ruhe gelassen, ich hab’ mir gedacht, es könnte vielleicht ein Auto sein, das da im Gebüsch liegt.“ Beim Zurückfahren findet sie die Stelle erst nicht, kehrt erneut um, fährt noch einmal vorbei. Wieder wird die Sonne auf etwas, was da hinter Bäumen und Sträuchern versteckt ist, reflektiert. Helga Ghobashi merkt sich die Stelle, parkt ihr Auto, rennt dorthin zurück. Und dann der Schockmoment: „Da hat tatsächlich jemand um Hilfe gerufen.“

Schnell bahnt sie sich den Weg durch das dichte Gebüsch und findet eine Szene vor, die sie seither nicht mehr aus dem Kopf bekommt: Ein Mann liegt mit blutüberströmtem Kopf auf dem Bauch neben einem Auto. Helga Ghobashi stellt ihm sofort Fragen. „Ich wollte wissen, ob er klar bei Bewusstsein ist, und war sehr erleichtert, dass er mir antworten konnte.“ Die 54-Jährige wählt die 112 und wartet mit dem Schwerverletzten, spricht mit ihm, beruhigt ihn.

Dann geht alles ganz schnell: „Die Rettungskräfte waren kurze Zeit später da“, erinnert sich Radim Tylecek, der am Mittwochvormittag ebenfalls nach Freising in die Polizeiinspektion gekommen war. Schließlich wurde dort seine Lebensretterin ausgezeichnet, da wollte er unbedingt dabei sein.

Und auch der 37-Jährige zeichnete das Erlebte nach. Am 6. Juni macht er sich im Morgengrauen auf von Au in Richtung Flughafen, um dort seine Schicht anzutreten. Es ist ein Sonntag. An besagter Stelle bei Attenkirchen ereignet sich die Tragödie – er kommt von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug wird bei einer erhöhten Feldeinfahrt förmlich in die Luft katapultiert und schlägt zehn Meter weiter in einer dichten Böschung ein. Radim Tylecek verliert bei dem Unfall sein Bewusstsein. „Als ich zu mir kam, hab ich gleich gemerkt, dass mein rechtes Bein gebrochen ist.“

Hilfeschreie bleiben 52 Stunden ungehört

Er versucht verzweifelt, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Doch beim Unfall wurde alles zerstört: das Handy, die Hupe durch den Airbag – alles, was er dafür hätte nutzen können. Weil er auch Verletzungen an der Wirbelsäule erleidet und sein gebrochenes Bein schmerzt, kann er sich kaum bewegen. Seine Hilfeschreie bleiben 52 Stunden lang ungehört.

Schließlich versucht er sitzend, sich in Richtung Böschung zu ziehen. Doch die vielen Äste und Sträucher sind ihm im Weg. Sein Glück: Er hat für den Arbeitstag eineinhalb Liter Cola und Essen eingepackt. Mit letzter Kraft holt er den Rucksack aus dem Auto. Mehr als zwei Tage hört er Hunderte von Autos an sich vorbeifahren – niemand sieht ihn, niemand hilft ihm. Bis endlich sein Schutzengel vor ihm steht. Bis dahin hat er sich ganz bewusst negative Gedanken verboten. „Die Angst, nicht gefunden zu werden, habe ich verdrängt.“

Polizei bedankt sich bei Lebensretterin

„Was Sie getan haben, ist nicht selbstverständlich und gehört besonders gewürdigt“, sagte Freisings Polizeichef Andreas Wegmaier am Mittwoch bei der kleinen Feierstunde in der PI. Denn leider würden auf der Straße, so Wegmaier, immer mehr nur auf ihr eigenes Wohlergehen schauen. „Indem Sie umgedreht sind, haben Sie ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl gezeigt – dafür danken wir Ihnen.“

Neben Blumen und einer Karte der PI Freising gab es dafür auch einen Geldpreis in Höhe von 200 Euro vom Polizeipräsidium Oberbayern. Denn, wie hatte es Julia Miklenic, die Polizeibeamtin, die als erste am Unfallort eintraf, am Mittwoch formuliert: „Es ist ein schönes Gefühl, dass es so aufmerksame Verkehrsteilnehmer gibt wie Frau Gobashi. Sie ist ein Schutzengel. Sie hat ein Leben gerettet.“