Hilfsgüter im Pendelverkehr: BRK Freising unterstützt internationale Hilfsmission mit Truck

Das Lkw-Gespann am Start: Der MAN samt Anhänger stammt aus dem Katastrophenschutzzentrum des BRK-Kreisverbands in Marzling. © BRK Freising

Das Freisinger BRK unterstützt die Ukraine-Hilfe mit einem Truck. Zwei Wochen lang werden in Ungarn Hilfsgüter umgeschlagen.

Freising - Am Donnerstag früh wurde im Auftrag des Internationalen Roten Kreuzes ein Hilfskonvoi mit fünf großen Lkw-Glieder- und Sattelzügen in Richtung Ungarn in Marsch gesetzt. Mit dabei ist auch ein MAN-Truck mit Anhänger und Fahrern aus dem BRK-Kreisverband Freising, berichtet Kreisgeschäftsführer Albert Söhl. Die Verantwortlichen aus dem Kreisverband hatten nur knapp zwei Tage Zeit, die Fahrt zu organisieren.

Die Hilfsgüter werden im Pendelverkehr zu einem Zentraldepot gebracht

Das BRK war vom Internationalen Komittee des Roten Kreuzes (IKRK) beauftragt worden, im Namen des Internationalen Roten Kreuzes und der Halbmond-Bewegung diese Unterstützung zu organisieren. Söhl berichtet: „Die Mannschaften werden jetzt zwei Wochen lang Hilfsgütertransporte von einem großen Logistikzentrum in Ungarn zu einem weiteren Zentraldepot im Pendelverkehr fahren.“ Es handle sich zwar „um eine Aufgabe, die durch die Genfer Konvention geschützt ist“, der BRK-Kreisgeschäftsführer muss dennoch vorsichtig sein: „Um die Fahrer und auch die Fahrzeuge nicht zu gefährden, werden wir keine Angaben zu den Fahrtrouten oder Zielen machen.“

Sein Wunsch und der aller BRK-Helferinnen und Helfern aus dem Kreisverband ist, dass alle wieder heil und gesund zurück kommen“: Wir wünschen Ihnen viel Glück und danken ihnen, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben.“

