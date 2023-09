Hinweis der Freisinger Polizei: Der Volksfest-Krug ist nicht im Bierpreis inbegriffen

Von einem relativ ruhigen Volksfestauftakt berichtete die Freisinger Polizei. In den ersten Tagen fielen nur ein paar wenige Gäste mit Kleinigkeiten auf. © Lehmann

In der Freisinger Luitpoldanlage steppt der Volksfestbär. Es war ein gelungener Start. Einem Gast hat’s gar so gut gefallen, dass er sich ein Erinnerungsstück mitnehmen wollte – und Ärger mit der Polizei bekam.

Freising – Einen gelungenen Start legte am Wochenende das 92. Freisinger Volksfest hin (wir berichteten). Und auch das vielfältige Programm hatte gleich ein paar Schmankerl aufzuweisen. Nachdem am Samstagnachmittag der Volksfestlauf Athleten und hunderte von Zaungästen in die Innenstadt gelockt (siehe Bericht Seite 9) und am Abend die Band „zruck zu Dir!“ im „ausverkauften“ Mörz-Festzelt ihr umjubeltes Debüt gegeben hatte, zog am Sonntagvormittag das große Standkonzert viele Musikbegeisterte zum Marienplatz.

Dabei wurden gleich zwei Jubiläen musikalisch gefeiert: 60 Jahre Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising und 25 Jahre Stadtkapelle Freising. Zu diesem besonderen Anlass waren viele befreundete Kapellen angereist, um der Zuhörerschaft unter der Moderation von Festreferent Anton Frankl, unvergleichliche Musik-Momente zu bieten, die unter die Haut gingen.

Weniger erfreulich, aber dennoch überschaubar waren die Einsätze, mit denen die Polizei auf dem Volksfest zu tun hatte. Um einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf des Festes zu gewährleisten, wurden bereits vor Beginn durch die Stadt Freising in Zusammenarbeit mit der Polizei Freising diverse Betretungsverbote ausgesprochen.

„Das Ordnungsamt ist angehalten, alles nur Mögliche zu veranlassen, um gewaltsame Ausschreitungen während des Volksfests zu verhindern. Daher wird Personen, die in der Vergangenheit mehrfach im Stadtgebiet Freising negativ aufgefallen und polizeilich in Erscheinung getreten sind, der Besuch des Volksfestes verboten“, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. Ein 16 und ein 17 Jahre alter Freisinger hielten sich aber bereits am zweiten Volksfesttag nicht daran. Sie wurden daraufhin des Platzes verwiesen, beide bekamen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Polizei Freising weist darauf hin, „dass die Betretungsverbote für die gesamte Dauer des Freisinger Volksfests gelten und eine Nichteinhaltung strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht“.

Auch das Wetter spielte mit: Zum ersten Volksfestwochenende blieb es trocken - was die Gäste in Scharen in die Luitpoldanlage pilgern ließ. © Lehmann

Mit solchen muss übrigens auch rechnen, wer den Maßkrug als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen möchte. So geschehen am Freitag: Wie die Polizei mitteilt, fiel in den frühen Morgenstunden ein Volksfestbesucher auf, der sich – den leeren Maßkrug im Arm – auf den Nachhauseweg machen wollte. Die Beamten wiesen den Mann darauf hin, dass der Krug nicht im Bierpreis enthalten ist. Das Mitnehmen stellt eine Straftat dar. Und so musste der bierselige Gast den Nachhauseweg ohne sein Souvenir fortsetzen.

Ansonsten verlief der erste Abend ruhig, abgesehen von einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer körperlichen Auseinandersetzung im Nachtcafé in den frühen Morgenstunden. So – oder am besten sogar noch ruhiger – kann es gerne weitergehen. as/ws