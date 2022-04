Historischer Verein Freising: Neue Geschäftsstelle in der neuen Innenstadt

Von: Andreas Beschorner

Gespannt verfolgten die Zuhörer den Vortrag über historische Spuren in der modernen Innenstadt. © Beschorner

Der Historische Verein Freising ist gut gerüstet für die Zukunft – auch mit einer neuen Geschäftsstelle in der Kochbäckergasse.

Freising – Die Finanzen sind „solide und geordnet“, die Sammlung wertvoller Objekte zur Geschichte der Stadt Freising wurde erweitert, das 45. Sammelblatt ist allseits auf ein „positives Echo“ gestoßen. Kurz: Der Historische Verein Freising war auch während der harten Corona-Zeiten aktiv und erfolgreich. In der Jahreshauptversammlung am Montag zog deshalb Vorsitzender Günther Lehrmann eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Und dann wandelte man noch zusammen mit Innenstadtkoordinator Michael Schulze auf den historischen und auf den modernen Spuren der umfangreichen Umgestaltung der Altstadt.

Noch heuer Umzug an Kochbäckergasse

Seit Herbst vergangenen Jahres hätten alle Vorträge stattfinden können, blickte Lehrmann auf die vergangenen Monate zurück: „Der Verein blühte wieder auf.“ Auch das nun anstehende Sommerprogramm sei attraktiv, zumal nach zwei Jahren Pause sogar wieder Exkursionen geplant sind. Eine durchaus Aufsehen erregende Neuerung konnte Lehrmann ebenfalls verkünden: Die rund 10 000 Bände, Urkunden, Karten, Zeitungsbände und Fotos umfassende Bibliothek des Historischen Vereins, die 2015 in die Michaelsklause des Kardinal-Döpfner-Hauses umziehen musste und wegen der anstehenden Sanierung des Renaissancegebäudes nun abermals ausquartiert werden muss, dürfte noch heuer in das Dr.-Sigmund-Benker-Haus an der Kochbäckergasse 1 einziehen. Dort befindet sich künftig auch die Geschäftsstelle des Historischen Vereins.

Moosachöffnung schon 1977 Thema

Damit war man örtlich gesehen schon in dem Bereich, um den sich der Vortrag von Michael Schulze drehte: „Erneuerung in historischer Umgebung“ war die Präsentation über die Umgestaltung der Innenstadt betitelt, mit dem der Innenstadtkoordinator die zahlreichen Zuhörer in der Aula der Korbiniansschule mit auf eine Zeitreise nahm. So blickte Schulze nicht nur auf ein Strukturkonzept aus dem Jahre 1977 zurück, in dem bereits von einer wieder geöffneten Moosach und einer Fußgängerzone zwischen Amtsgerichtsgasse und Schiedereck die Rede war, sondern erläuterte auch die wesentlichen Stationen des seit rund zehn Jahren laufenden Prozesses des Innenstadtentwicklungskonzepts, in dessen Rahmen die Umgestaltung der Innenstadt samt Moosachöffnung einen besonderen Platz einnimmt.

Doch schon früher habe es diverse Umgestaltungen der Innenstadt gegeben – beispielsweise den Austausch von Steckkiesel gegen Granit-Großsteinpflaster in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Versuche des Stadtverschönerungsvereins, ein paar Bäume in der Oberen Hauptstraße zu pflanzen, oder auch den Umbau zur autogerechten Stadt in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mit massenweise Parkplätzen.

Die Stolpersteine sollen wieder eingebracht werden

Jetzt also die neuerliche Umgestaltung, die auf Aufenthaltsqualität setze, deren hellgraues Granitpflaster in seiner Schlichtheit „den Teppich für die Fassaden ausrollen“ soll. Dennoch habe man sich bemüht, historische Spuren der vergangenen Jahrhunderte sichtbar zu machen, so Schulze: So habe man durch dunkleren Belag die „Fußabdrücke“ der früheren Stadttore abgebildet und habe den Lauf der Stadtmoosach dort, wo sie nicht geöffnet ist, durch dunkleren Belag nachgezeichnet.

Außerdem werde man die Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus selbstverständlich wieder einbringen und natürlich auch das Kriegerdenkmal wieder errichten – und zwar rund fünf Meter weiter nordöstlich als bisher, nachdem es früher noch weiter westlich gestanden hatte. Nach Abschluss der Sanierung des Denkmals in Dinkelsbühl wird es im Herbst wieder aufgebaut werden. Derzeit, so zeigte ein Bild, wird das massive Fundament angelegt.

Bäume haben es schwer im Zentrum

Damit war Schulze bei den „modernen Spuren“ der Neugestaltung der Innenstadt: Damit meinte er vor allem das, was im Untergrund an Leitungen vorhanden ist und erneuert wird. „Da hat sich in fast 200 Jahren eine wahnsinnige Infrastruktur entwickelt“, sagte Schulze, der anhand von alten und neuen Fotos sowie von Querschnitten zeigte, was da alles an Kanälen, Strom-, Wasser-, Telekom-, Fernwärme- und sonstigen Leitungen, Rohren und Kabeln unter der Oberfläche verläuft. Das habe auch Auswirkungen darauf, dass man kaum mehr Bäume in der Innenstadt pflanzen könne. Die bräuchten nämlich, um gedeihen zu können, ein großes „Baumquartier“ im Boden – und das sei wegen der Beengtheit im Untergrund nur an wenigen Stellen möglich.

Am Ende seines Vortrags ging Schulze auf das Herzstück der Innenstadtumgestaltung ein: die Moosachöffnung. Der Fachmann erläuterte, wie die Baustelle mithilfe von Spundwänden und Bohrpfählen wasserfrei gehalten werde, und hatte ein Foto dabei, das den ersten fast fertigen Abschnitt zeigte, in dem die Moosach wieder offen fließt und schon die ersten Menschen auf den Stufen sitzen und ein Eis schlecken. Ein schönes Bild, das Geschmack auf mehr und Vorfreude auf die Fertigstellung der Maßnahme machte.

